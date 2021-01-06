"Холостячка" Мишина сделала сюрприз любимому: он дал серьезное обещание

Украинская актриса Ксения Мишина, которая уже не считается "холостячкой", наслаждается своим новым статусом - любимой женщины комика Александра Эллерта. Парочка находится сейчас в прекрасном и романтическом периоде и радует друг друга милыми шалостями. Например, Ксения решила дать волю чувствам и написала на машине возлюбленного слово "люблю".

В сториз в Instagram Эллерт опубликовал фото машины, на которой Мишина написала свое признание, а также его комментарий.

"Не буду мыть машину никогда", - пообещал Александр.

Александр Эллерт пообещал никогда больше не мыть машину после признания Мишиной (фото: instagram.com/ellert_a)

Напомним, что "Холостячка" Ксения Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт рассказали, как тяжело им было скрывать отношения после завершения проекта. Ведь они практически стали жить вместе после того, как на съемках Ксюша сказала Саше "да".

Как мы ранее писали, в финале "Холостячка" выбирала между двумя мужчинами: Александром Эллертом и Алексеем Тригубенко. В результате сердце Ксении завоевал Александр. Позже астролог дала прогноз отношениям пары.