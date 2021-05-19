Холостячка Огневич раскрыла неожиданную правду о себе: "родные в шоке от моего характера"

Новая "Холостячка" Злата Огневич чем ближе к съемкам проекта, тем больше информации раскрывает о себе и интригует поклонников. Так, певица уже представляет в деталях свою свадьбу , и она точно будет необычной. А пока до торжества еще далеко, артистка решила раскрыть правду о себе.

Знаменитость рассказала в Instagram о личных предпочтениях, поделилась мечтами и призналась, чем слегка шокирует свою семью.

Она сопроводила откровения эффектным снимком. Злата позирует в корсетном боди, светлых брюках, трендовом укороченном пиджаке и шляпе. На шее – модный аксессуар, массивная золотая цепь.

Злата считает, что человека очень хорошо раскрывают его пристрастия в еде и поэтому решила рассказать о своих гастрономических слабостях.

"Я обожаю экспериментировать, открывать новые ощущения и блюда. А еще - падаю в обморок от восторга при виде вкуснейшей пасты. Это единственное блюдо, перед которым я не могу устоять, даже во время диеты", - призналась певица.

Злата Огневич сделала личные признания (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Также артистка обожает вино, особенно из винограда, взращенного на виноградниках Италии и Франции. Именно эти страны она любит всей душой.



"Страсть к путешествиям у меня - благодаря детству в Крыму. Если Вы равнодушны к горам - Вы равнодушны ко мне. Мечтаю подняться на Казбек и побывать в базовом верхнем лагере Эвереста. А еще - увидеть священную Фудзияму", - поделилась своими грандиозными планами Злата.

Певица души не чает в своей семье и признается, что это ее опора и сила. "Они, конечно, бывают в легком шоке от моего графика, характера и целей, но! Всегда принимают и поддерживают. Мои любимые и надежные, близкие Люди", - очень тепло отозвалась о родных Огневич, а также заверила, что ее и поклонников ждет незабываемый год.