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"Холостячка" Злата Огневич без белье обожгла чувственным фотосетом: "настоящая мечта"

Новина українською →
Среда 25 августа 2021 16:38
"Холостячка" Злата Огневич без белье обожгла чувственным фотосетом: "настоящая мечта" Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Styler

Злата Огневич будоражит поклонников "новостями с полей" - она постепенно раскрывает небольшие секреты со съемок реалити "Холостячка" на СТБ со своим участием. Так, уже известны некоторые подробности об участниках, которые пришли сражаться за сердце талантливой красотки. А пока она интригует и будоражит поклонников чувственными фотосетами, ведь Злата умеет быть неоразимой и очаровательной в любом образе.

В новом фотосете, которым звезда поделилась в Instagram, она предстала в соблазнительном луке.

На Злате – шелковое платье на тонких бретелях, под котором не угадывается белье. Она набросила на плечи кашемировое элегантное пальто оттенка кэмел. Из украшений – изящная свисающая трендовая цепока с небольшими бусинами-жемчужинами. Макияж – максимально естественный. Злата расположилась на балконе с кованными перилами и видами на центр города. Она чувственно и призывно позирует перед фотографом.

&quot;Холостячка&quot; Злата Огневич без белье обожгла чувственным фотосетом: &quot;настоящая мечта&quot;

&quot;Холостячка&quot; Злата Огневич без белье обожгла чувственным фотосетом: &quot;настоящая мечта&quot;

&quot;Холостячка&quot; Злата Огневич без белье обожгла чувственным фотосетом: &quot;настоящая мечта&quot;

&quot;Холостячка&quot; Злата Огневич без белье обожгла чувственным фотосетом: &quot;настоящая мечта&quot;

Злата Огневич очаровала чувственной сексуальностью (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Відчуваю подих осені", - подписала эстетичные чувственные кадры певица.

Поклонники Златы восприняли ее реплику как намек на старт нового сезона шоу "Холостячка" с участием своей любимицы, который они ждут с нетерпением. На артистку обрушилось цунами заслуженных комплиментов.

  • Шикарно выглядите, стильная красотка. Богиня Злата
  • Красота
  • Какое шикарное платье
  • Ты настоящая мечта
  • Златочка, ты прекрасная
  • Прекрасно выглядите. Классные фото
  • Любимая зажигалочка
  • Очень нежная

Напомним, что ранее Злата Огневич раскрыла ранее неизвестные факты о себе и приоткрыла завесу тайны над съемочным процессом романтического реалити.

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