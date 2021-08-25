"Холостячка" Злата Огневич без белье обожгла чувственным фотосетом: "настоящая мечта"

Злата Огневич будоражит поклонников "новостями с полей" - она постепенно раскрывает небольшие секреты со съемок реалити "Холостячка" на СТБ со своим участием. Так, уже известны некоторые подробности об участниках, которые пришли сражаться за сердце талантливой красотки. А пока она интригует и будоражит поклонников чувственными фотосетами, ведь Злата умеет быть неоразимой и очаровательной в любом образе.

В новом фотосете, которым звезда поделилась в Instagram, она предстала в соблазнительном луке.

На Злате – шелковое платье на тонких бретелях, под котором не угадывается белье. Она набросила на плечи кашемировое элегантное пальто оттенка кэмел. Из украшений – изящная свисающая трендовая цепока с небольшими бусинами-жемчужинами. Макияж – максимально естественный. Злата расположилась на балконе с кованными перилами и видами на центр города. Она чувственно и призывно позирует перед фотографом. Злата Огневич очаровала чувственной сексуальностью (фото: instagram.com/zlata.ognevich) "Відчуваю подих осені", - подписала эстетичные чувственные кадры певица. Поклонники Златы восприняли ее реплику как намек на старт нового сезона шоу "Холостячка" с участием своей любимицы, который они ждут с нетерпением. На артистку обрушилось цунами заслуженных комплиментов. Шикарно выглядите, стильная красотка. Богиня Злата

Красота

Какое шикарное платье

Ты настоящая мечта

Златочка, ты прекрасная

Прекрасно выглядите. Классные фото

Любимая зажигалочка

Очень нежная