На "Холостячке" вспыхнул новый скандал: одного из участников разоблачили

Участник телевизионного проекта "Холостячка" Александр Эллерт, который остался сейчас на проекте вместе с двумя героями, рассказал шокирующие подробности про соперника радиоведущего Андрея Рыбака.

На проекте два мужчины поддерживали дружеские отношения, но не откровенничали. Как оказалось, Андрей - профессиональный актер. Об этом Эллерт написал на своей странице в Instagram. По словам Александра, до этого он был не в курсе профессии товарища.

"Напомню, в проекте у меня есть друг Андрей Рыбак. И судя по вчерашнему эфиру у друга интересные дела. И для меня, как и для многих из вас, это тоже был сюрприз. На съемках Холостячки мы не навязывались... не лезли... не расспрашивали... не трогали и не обсуждали отношения друг друга... И моя позиция в этом вопросе предельно проста: "Всем чем надо-помогу! Только скажи". Но он молчал!

В итоге оказалось он и актер, и режиссер и кажется еще в гардеробе номерки выдает... а мы с вами зрители, наблюдаем по желанию", - написал Александр.

По словам Эллерта, он все равно будет относиться к другу по-прежнему и всплывшие факты не повлияют на их отношения.

"Мое отношение к нему, конечно, не поменялось... мы по-прежнему можем сидя выпивать и делиться тем, чем хочется, от чего улыбаешься или грустишь, от чего дружишь!" - резюмировал Александр.

Напомним, что до этого на проекте вспыхнул скандал. 29-летний Рыбак признался, что до проекта общался с замечательной девушкой, хотя отношений, как таковых у них не было. И когда шел на проект, пообещал этой девушке, что идет сюда, как на работу. Первые недели Андрей продолжал общение с другой, но потом влюбился в Ксению. И теперь ему очень больно, ведь обещание той девушке он уже нарушил.

Несмотря на ложь Ксения Мишина оставила Андрей на проекте.

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