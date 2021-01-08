ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Холостячку" Мишину и Эллерта обвинили в плагиате: это некрасиво

Новина українською → Пятница 08 января 2021 10:56
"Холостячку" Мишину и Эллерта обвинили в плагиате: это некрасиво Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото: stb.ua)
Автор: Людмила Жукова

Украинскую актрису Ксению Мишину и победителя шоу "Холостячка" Александра Эллерта обвинили в том, что они полностью повторили фотосессию "холостяка" Никиты Добрынина и его избранницы Дарьи Квитковой.

Фотограф Игорь Новиков, который занимался съемкой пары Даши Квитковой и Никиты Добрынина, рассказал, кто был автором первой идеи съемок, а кто уже потом подсмотрел сценарий. Об этом пишет Viva.

"Хотелось бы прокомментировать данную ситуацию и внести ясность для многих поклонников и зрителей. @antonovakseniya является первостепенным автором идеи, которой не просто вдохновился фотограф, что снял Ксению и Александра, а бездумно скопировали до последнего кадра. @antonovakseniya уже обращалась к данному фотографу с просьбой указать первоисточник его копии, он ей отказал в этом. Что, на мой взгляд, некрасиво", - рассказал фотограф Игорь Новиков.

Он рассказал, что когда снимали пару Добрынина и Квитковой, - то вдохновлялись фильмами о Гарри Потттере и парящими свечками.

&quot;Холостячку&quot; Мишину и Эллерта обвинили в плагиате: это некрасивоВот так выглядела съемка Добрынина и Квитковой (фото: viva.ua)

&quot;Холостячку&quot; Мишину и Эллерта обвинили в плагиате: это некрасиво

Слева фото Добрынина и Квитковой, справа - Мишиной и Эллерта (фото:viva.ua)

В комментариях под исходной фотосессией (Добрынина и Квитковой) подписчики сообщили фотографу о плагиате. Девушка не стала молчать и написала фотографу Ксении Мишиной. На просьбу упомянуть, что идея принадлежит не ему, мужчина отказал.

Как мы ранее писали, вскрылись тайны шоу "Холостячка". О них рассказал бывший участник телевизионного шоу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Ксения Мишина
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Локдаун в Украине вступил в силу: что разрешено
Анна Березинаредактор ленты новостей Локдаун в Украине вступил в силу: что разрешено