"Холостяк 11" и его любимая отдались откровеной страсти в публичном месте: есть только мы
"Холостяк 11" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан рассекретили главную интригу проекта – пара призналась, что они остались вместе, кроме того, безотлагательно съехались. Теперь влюбленные могут больше не прятаться и смело делиться совместными фото в соцсетях и открыто демонстрировать свои чувства. Анна и Михаил немедленно воспользовались этой возможностью.
Так, на их страничках в Instagram пара опубликовала горячие кадры.
Михаил показал страстный поцелуй с любимой. Судя по геотегу, снимок был сделан в Турции, куда пара умудрилась инкогнито слетать, пока проект транслировали по ТВ.
Анна сидит на коленях у Михаил и страстно целует его, а экс-холостяк прижимает любимую покрепче, не стесняясь проявлять страсть. На Анне – платье-мини в морском стиле и стильная джинсовая баска, на ногах – трендовые вьетнамки на каблуках.
"Я тебя люблю", - признался под фото Михаил в чувствах избраннице.
Михаил и Анна не скрывают страсть (фото: instagram.com/kanyeeebear)
Анна решила показать уютные домашние кадры с любимым. Пара делает забавные селфи у зеркала. Оба одеты в удобную спортивную одежду.
"Теперь есть только мы", - написала под кадрами Богдан.
Михаил Заливако и Анна Богдан начали жить вместе после окончания проекта (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Конечно же, снимки счастливой пары вызвали ажиотаж в сети. Поклонники и критики оставляли свое мнение в комментариях. Многие из фолловеров Михаила и Анны умилялись их проявлениям чувств, а некоторые даже заговорили о свадебных фото. "Будет видео", - заверил Михаил. "Не верю!" - усомнился кто-то из пользователей сети в чувствах пары. "Сам не верю", - ответил с юмором Михаил.
Напомним, что ранее стало известно, разошлись ли или остались вместе Ксения Мишина и Александр Эллерт.