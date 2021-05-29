"Холостяк 11" и его любимая отдались откровеной страсти в публичном месте: есть только мы

"Холостяк 11" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан рассекретили главную интригу проекта – пара призналась, что они остались вместе, кроме того, безотлагательно съехались. Теперь влюбленные могут больше не прятаться и смело делиться совместными фото в соцсетях и открыто демонстрировать свои чувства. Анна и Михаил немедленно воспользовались этой возможностью.

Так, на их страничках в Instagram пара опубликовала горячие кадры.

Михаил показал страстный поцелуй с любимой. Судя по геотегу, снимок был сделан в Турции, куда пара умудрилась инкогнито слетать, пока проект транслировали по ТВ.

Анна сидит на коленях у Михаил и страстно целует его, а экс-холостяк прижимает любимую покрепче, не стесняясь проявлять страсть. На Анне – платье-мини в морском стиле и стильная джинсовая баска, на ногах – трендовые вьетнамки на каблуках.

"Я тебя люблю", - признался под фото Михаил в чувствах избраннице.

Михаил и Анна не скрывают страсть (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Анна решила показать уютные домашние кадры с любимым. Пара делает забавные селфи у зеркала. Оба одеты в удобную спортивную одежду.

"Теперь есть только мы", - написала под кадрами Богдан.

Михаил Заливако и Анна Богдан начали жить вместе после окончания проекта (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Конечно же, снимки счастливой пары вызвали ажиотаж в сети. Поклонники и критики оставляли свое мнение в комментариях. Многие из фолловеров Михаила и Анны умилялись их проявлениям чувств, а некоторые даже заговорили о свадебных фото. "Будет видео", - заверил Михаил. "Не верю!" - усомнился кто-то из пользователей сети в чувствах пары. "Сам не верю", - ответил с юмором Михаил.