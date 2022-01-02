Холостяк 11 с невестой Богдан не удержались от чувств в центре Киева: в сети возникли споры
"Холостяк 11" Михаил Заливако и его невеста, победительница проекта Анна Богдан с удовольствием проводят время вместе на радость поклонникам шоу. Хоть насчет свадьбы пара молчит, зато успела подготовить танец новобрачных и вовсю наслаждается романтикой!
Так, новогодние праздники влюбленные встречают вместе, а доказательством тому стало милое видео из Instagram Анны. Кстати, аналогичный ролик запостил на странице и сам Михаил.
Девушка с любимым гуляет по центру Киева и наслаждается каждым моментом. Парока целуется у центральной елки, смеется и кружиться в объятиях, пьет согревающий глинтвейн и, кажется, вовсе не замечает никого вокруг, наслаждаясь друг другом.
"Мечты должны становиться реальностью. Чтобы они сбывались, нужно немного терпения, больше труда и как можно больше веры. Мои хорошие, с новым 2022 годом! Верьте в себя, творите для других и любите больше" - подписала романтичное видео девушка.
Подписчики пары восхитились царящей на видео атмосферой.
- Очень красивые и счастливые
- Аничка, вы такие счастливые. Крепкого здоровья и взаимной крепкой любви
- Вы нереально красивые
- Красивая пара
- Как он на вас смотрит
- Какие искренние влюбленные глаза у обоих
- Приятно на вас смотреть
- Какие милые!
- Вы такие классные, ребята! Берегите свою любовь!
Также не обошлось без критического замечания в адрес Богдан. Поклонники оживленно поспорили, какая шуба на девушке – натуральная или искусственная, и выступили против ношения одежды из шкур животных.
- Натуральный мех- моветон. И спонсирование убийства животных!
- Я вот тоже не поняла - это натуральный или зам
- Плохо, если натуральный и Аня рекламирует натуральный мех
- Блин, если натуральный - то это зашквар
Скриншот (instagram.com/hannastorozhuk)
Напомним, что ранее Богдан приоткрыла занавес над частной жизнью, своим прошлым и рассказала об отношениях Заливако с ее мамой.