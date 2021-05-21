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Холостяк 11: все претендентки на победу в шоу (фото)

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Пятница 21 мая 2021 18:01
Холостяк 11: все претендентки на победу в шоу (фото) Кого выберет Холостяк? (фото: СТБ)
Автор: Татьяна Турчаникова

Самый кульминационный момент 11 сезона реалити "Холостяк" ждет зрителей уже сегодня, 21 мая, в 19:00, на СТБ.

Главный герой шоу Михаил Заливако сделает свой выбор, признавшись в чувствах одной из претенденток на свое сердце.

Впервые в истории проекта в финале оказались сразу три девушки: Розали, Аня и Юля, рассказала пресс-служба СТБ Lite. Так что эмоции и ожидания - на грани.

"Сегодня меня ждет принятие решения. От него зависит дальнейшая жизнь после проекта. Меня ждет яркое будущее, потому что я так хочу. И я знаю, что так можно",- поделился мыслями Холостяк накануне финала.

Претендентки на сердце Холостяка

  • Аня

​​​​​​​Холостяк 11: все претендентки на победу в шоу (фото)

  • Розали

Холостяк 11: все претендентки на победу в шоу (фото)

  • Юля

Холостяк 11: все претендентки на победу в шоу (фото)

Все девушки ждут решения главного героя шоу (фото: СТБ)

Каждая из участниц сейчас - в предвкушении последних свиданий в рамках проекта "Холостяк", которые состоятся в городе будущего - Дубае!

Однако о возвращении Юли "Зайки" соперницы еще пока не знают, а значит, и не догадываются, что в финале их окажется трое. Как же Аня и Розали отреагируют на очередное возвращение "Зайки"? И какой невообразимый скандал последует за такой новостью?

Традиционно, последнее свидание на проекте - это возможность уединиться и провести больше времени с Холостяком. Обсуждения будущего и совместной жизни приведут к разногласиям с одной из участниц. Неужели девушка откажется переезжать в Харьков, тем самым испортив взаимоотношения с главным героем в шаге от финала?

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В жарком Дубае мужчина сделает все возможное для финалисток, чтобы удивить их и необычно провести время. Экстрим и даже снег реальны там, где всегда лето, если есть чувства. Для кого из девушек Холостяк приготовил неожиданное свидание, в ходе которого атмосфера будет лишь накаляться? С кем Мише придется выяснять отношения?

И главное событие 12 выпуска и этой весны - финальная Церемония вручения кольца. Главный герой признается в любви лишь одной из финалисток и подарит долгожданное кольцо! Кто станет избранницей Михаила Заливако?

Не пропустите: участницы "Холостяка 11" устроили битву роковых образов.

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