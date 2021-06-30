"Холостяк" Заливако усадил на руки Богдан и сделал итимное признание: "вызываешь мурашки"

Холостяк 11 Михаил Заливако и его любимая Анна Богдан деляться в сети страстными фото и не мене горячими признаниями. Парочка демонстрирует свои чувства без стеснения и наслаждается друг другом. Михаил признается, что заботиться о любимой и не жалеет на нее средств, а его избранница восхищается мужскими качествами любимого и его особо вкусными сырниками, лучше, чем у ее мамы.

На свежем кадре в Instagram михаила можно увидеть нежное отношение в паре.

Так, на фото бизнесмен держит любимую на руках. Анна выбрала для романтического вечера с любимым солнечное платье-миди на тонких бретелх.Михаил гладит девушку по ноге, чуть приподняв подол ее летнего наряда, а она прижимается к нему поближе.

Михаил и Анна без стеснения демонстрируют страсть и нежность (фото: instagram.com/kanyeeebear)

"Нравится ощущение рядом.

Нравится, когда идем за руку.

Нравится, что вызываешь мурашки по коже.

Нравится с тобой слушать одну песню на repeat.

Нравится, что не стыдно.

Нравится, когда дуркуешь.

Нравится, что не боишься.

Нравится, что настоящая.

В общем, нравится… и да, химия - очень нравится", - поделися своими ощущениями и чувствами єкс-холостяк.

В комментариях многие пользователи сети порадовались за счастливых влюбленных. Не обошлось и без критики, но Михаил отвечал на такие сообщения с юмором.