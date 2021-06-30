ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Холостяк" Заливако усадил на руки Богдан и сделал итимное признание: "вызываешь мурашки"

Новина українською →
Среда 30 июня 2021 17:38
"Холостяк" Заливако усадил на руки Богдан и сделал итимное признание: "вызываешь мурашки" Михаил Заливако и Анна Богдан (фото: instagram.com/kanyeeebear)
Автор: Styler

Холостяк 11 Михаил Заливако и его любимая Анна Богдан деляться в сети страстными фото и не мене горячими признаниями. Парочка демонстрирует свои чувства без стеснения и наслаждается друг другом. Михаил признается, что заботиться о любимой и не жалеет на нее средств, а его избранница восхищается мужскими качествами любимого и его особо вкусными сырниками, лучше, чем у ее мамы.

На свежем кадре в Instagram михаила можно увидеть нежное отношение в паре.

Так, на фото бизнесмен держит любимую на руках. Анна выбрала для романтического вечера с любимым солнечное платье-миди на тонких бретелх.Михаил гладит девушку по ноге, чуть приподняв подол ее летнего наряда, а она прижимается к нему поближе.

&quot;Холостяк&quot; Заливако усадил на руки Богдан и сделал итимное признание: &quot;вызываешь мурашки&quot;

Михаил и Анна без стеснения демонстрируют страсть и нежность (фото: instagram.com/kanyeeebear)

"Нравится ощущение рядом.
Нравится, когда идем за руку.
Нравится, что вызываешь мурашки по коже.
Нравится с тобой слушать одну песню на repeat.
Нравится, что не стыдно.
Нравится, когда дуркуешь.
Нравится, что не боишься.
Нравится, что настоящая.
В общем, нравится… и да, химия - очень нравится", - поделися своими ощущениями и чувствами єкс-холостяк.

В комментариях многие пользователи сети порадовались за счастливых влюбленных. Не обошлось и без критики, но Михаил отвечал на такие сообщения с юмором.

  • Это здорово!
  • Надо жениться
  • Будьте счастливы всегда
  • Какие вы классные! И видно, что влюблены друг в друга!
  • Вы такие клевые и настоящие оба! Просто нравится смотреть на вас
  • Какие вы шикарные
  • Вы замечательная пара!
  • Какие же вы милые

Напомним, что ранее Холостяк 11 обратился к недоброжелателям в сети и уличил их в двуличии.

Читайте LITE в Google News
Холостяк Михаил Заливако
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украина установила много рекордов в матче со Швецией. Все - благодаря Довбику!
Украина установила много рекордов в матче со Швецией. Все - благодаря Довбику!