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"Холостяк" с женой позавтракали в центре Киева несмотря на карантин выходного дня

Новина українською → Киев, Суббота 14 ноября 2020 15:24
"Холостяк" с женой позавтракали в центре Киева несмотря на карантин выходного дня Никита Добрынин и Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Владимир Костырин

Экс-Холостяк-9 Никита Добрынин и его супруга, победительница шоу Даша Квиткова отправились на завтрак в один из ресторанов в центре Киева. Несмотря на введенный карантин выходного дня с 14 ноября, заведение продолжало работать, и молодая пара воспользовалась таким "исключением".

Также Квиткова записала видео за столиком в ресторане и призналась поклонникам, что в восторге от тыквенного латте. Кадры девушка опубликовала в своем Instagram в stories.

Избранница "Холостяка" также призналась фанам, что сегодня у нее наверное самый ленивый день.

&quot;Холостяк&quot; с женой позавтракали в центре Киева несмотря на карантин выходного дня

Даша Квиткова и Никита Добрынин отправились в ресторан в карантин выходного дня (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

"Мы сегодня еле проснулись и вырвались на субботний завтрак, и я буду кушать очень вкусное блюдо с котлетками", - рассказала Квиткова.

"Ты не боишься, что животик вырастет?" - шутливо спросил ее Никита, на что молодая жена уверенно ответила отказом.

&quot;Холостяк&quot; с женой позавтракали в центре Киева несмотря на карантин выходного дня&quot;Холостяк&quot; с женой позавтракали в центре Киева несмотря на карантин выходного дня

Никита Добрынин и Даша Квиткова позавтракали в ресторане Киева несмотря на карантин выходного дня (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

Судя по кадрам, влюбленные отдыхали и завтракали в ресторане Holy Burger на улице Шота Руставели. Об этом "говорит" как антураж помещения, так и показанное в ролике меню.

&quot;Холостяк&quot; с женой позавтракали в центре Киева несмотря на карантин выходного дня

Даша Квиткова (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

Кроме того, Квиткова рассказала о планах относительно ремонта в их новой квартире. победительница шоу "Холостяк 9" отметила, что они хотят завершить часть работ уже до зимы.

Также девушка показала, как сейчас выглядит их будущее жилье в одном из новостроек в столице.

&quot;Холостяк&quot; с женой позавтракали в центре Киева несмотря на карантин выходного дня

Даша Квиткова показала, в каком доме они с Добрыниным купили квартиру (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

Ранее мы писали о том, что победительница Холостяк-9 сделала неожиданные признания о своем муже Никите Добрынине, которого назвала "офигенным мужиком".

Напомним также, что недавно Никита Добрынин рассказал правду о семейном бюджете с женой.

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