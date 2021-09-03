Все хорошеет: Леся Никитюк похвасталась макияжем и сравнила себя с пещерными людьми
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым фотоколлажем, на котором показала крупным планом лицо и свой красивый макияж.
Публикация была размещена на Instagram-странице знаменитости.
Леди Ле показала четыре портрета на светлом фоне, на которых появилась в голубой рубашке и черном пиджаке. Она дополнила образ массивными серьгами и кольцом, а также оранжевым маникюром.
Никитюк сделала эффектный макияж с акцентом на глаза, которые подчеркнула черной подводкой. Звезда задумалась о том, как бы она выглядела, если бы жила в каменном веке.
Леся Никитюк показала лицо крупным планом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Під час розкопок печер кам'яної доби археологами було знайдене приладдя для фарбування губ, різного виду палички для чорніння брів і вій, гострі раковини для наколювання візерунка на обличчі й тілі. Жила б я в ті часи, виглядала б як "херобора", - поделилась Леся.
Отметим, что слово "херобора" означает что-либо непонятное, сложное, замысловатое или неприятное.
Фолловеры не прошли мимо и поделились своим мнением в комментариях.
- Леська хорошеет каждый день
- Это на паспорт?
- зараз цих херАбор теж, хоч, відбавляй
- Красотка. После Орла и Решки ещё расцвела и стала прямо богиня
- Хто ця вчителька
- Тоді всі такі були й ніхто б не здивувався такій "хероборі". Але й зараз, буває, що виглядаю ще гірше ніж далекі предки, і оце біда
- Прекрасная
- Очень хорошо выглядите
- Яка Леся гарна
- Класс! Ну ооооочень красивый макияж и фотографии! Вау! Это точно!
- Леся, як завжди, на висоті! Красунечка
- Леся, Ви і так гарна. Природня краса пасує Вам більше, і губки свої і бровки
Напомним, ранее Леся Никитюк в мини и "змеиных" ботфортах ошеломила стройными формами.