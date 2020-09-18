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Все хорошеет: Наталья Могилевская в ярком кимоно покорила цветущим внешним видом

Новина українською → Пятница 18 сентября 2020 12:33
Все хорошеет: Наталья Могилевская в ярком кимоно покорила цветущим внешним видом Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Певица грустит, что с осенью пришла и прохладная погода

Наталья Могилевская грустит, что с приходом осени и погода стала более прохладной и уже не удастся погулять в легких платьях. Ведь еще совсем недавно певица нежилась в теплом море в Хорватии, а теперь вновь окунулась в рабочие будни в Киеве.

На своей страничке в Instagram звезда показала фото в стильном и ярком образе - она позирует в темных брюках и красном кимоно. Наталья оставила волосы распущенными и сделала легкий макияж, а на ее губах играет загадочная улыбка.

Как призналась артистка, этот восточный предмет одежды очень ей полюбился.

Все хорошеет: Наталья Могилевская в ярком кимоно покорила цветущим внешним видом

Наталья Могилевская продемонстрировала эффектный лук в кимоно (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Осень наступает. Не хочется тёплой одежды. :((( В этом году страшно полюбила носить кимоно. Сейчас на мне от украинского производителя. А вы видели в каком кимоно Влад Яма пришел ко мне в этом году на день рождения? Кимоно был писк года и для мужчин", - поделилась Могилевская.

Подписчики певицы оценили ее эффектный лук, а также принялись восхищаться цветущим внешним видом.

  • Ви неймовірно чарівна красунечка
  • Наталья ты прекрасна
  • Дуже красива, а худенька яка, капец
  • Наталья Вы прям меняетесь очень стремительно, все моложе и моложе. Если честно чем старше Вы становитесь тем ярче Ваши образы. Так держать и не шагу назад.
  • А глаза просто светятся, вы красотка
  • Ви дуже гарно виглядаєте
  • Вы прям молодеете с каждым годом
  • Наталья, знаю что не первая, но вам очень идёт быть блондинкой. Прям очень
  • Очень хорошо, ваша модель)
  • Наталія, виглядаєте просто супер. дякую за Вашу творчість
  • Вау, ну тут така вже дівчинка, ніби років 20

Напомним, Наталья Могилевская прокомментировала роман с миллионером и заговорила об изменах.

Также сообщалось, что Наталья Могилевская в купальнике сразила эффектными фото из отпуска.

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