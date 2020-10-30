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Хорошенькие, как мама: Милла Йовович умилила красотой младших дочерей

Новина українською → Пятница 30 октября 2020 18:18
Хорошенькие, как мама: Милла Йовович умилила красотой младших дочерей Милла Йовович и Оушан (фото: instagram.com/millajovovich)
Автор: Lite

Звезда показала нежное домашнее фото

Милла Йовович обожает соцсети. Здесь она щедро делится секретами красоты, показывает упражнения и домашний быт. А еще любит выкладывать нежные фото со своими детьми и мужем. Одним из таких кадров звезда "Пятого элемента" поделилась на днях.

Хорошенькие, как мама: Милла Йовович умилила красотой младших дочерей

Новое фото девочек (фото: instagram.com/millajovovich)

На фото позируют младшие дочери Миллы Йовович и ее мужа Пола Андерсона: 5-летняя Дэшилл Иден, а также Оушан Ларк, которой зимой будущего года исполнится год. Девочки лежат на кровати, и младшая сестра нежно трогает старшую за лицо. "О боже. Не могу поверить, что родила этих удивительных существ. Два моих лучших маленьких приятеля", - написала счастливая мама под снимком.

Хорошенькие, как мама: Милла Йовович умилила красотой младших дочерейХорошенькие, как мама: Милла Йовович умилила красотой младших дочерей

Все дети Миллы похожи на нее и мужа (фото: instagram.com/millajovovich)

Сеть в ответ просто взорвалась комментариями: поклонники благодарят Миллу за такие откровенные домашние фото, делятся материнскими советами и просто восхищаются красотой детей популярной актрисы. "Они такие идеальные", "Сколько любви", "Такие красивые", "Они такие нежные и красивые", "Что за прекрасные детки!", "Восхитительные ангелы", "Так мило", "Прям в маму", - не могут остановиться фанаты 44-летней знаменитости.

Напомним, несколько дней назад Милла рассказала, как ей удается выглядеть молодо и свежо, несмотря на загруженность. По словам звезды, секрет ее красоты – в правильно организованной бьюти-рутине. В этот раз звезда дала рекомендации и советы насчет эффективного ночного ухода за кожей лица.

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