Хотел "летать" на подъемнике: Анна Ризатдинова рассказала о зимних каникулах с сыном

Гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, как провела праздничные выходные вместе с сыном. Отдых бронзовая призерша Олимпийских игр по художественной гимнастике выбрала активный – отправилась кататься на лыжах

После насыщенного 2020 в новый "двадцать первый" украинская гимнастка Анна Ризатдинова решила войти лайтово. Вместе с сыном Романом и подругами спортсменка отправилась на отдых.

"Последние два года не праздновала Новый год вообще. Поэтому поставила себе цель в этом году провести его с близкими людьми и создать максимально волшебную атмосферу" – написала в своем Instagram Ризатдинова.

Несколько дней гимнастка провела в путешествиях по Западной Украиной – много гуляла, дегустировала местную кухню. А после вся компания отправилась на горнолыжный курорт.

"Гимнасткам непросто кататься на лыжах. Нашему спорту характерна изнаночная позиция ног, а на лыжах ноги, наоборот, должны быть завернуты. Поэтому получилось у меня не с первого раза. В свое время помог инструктор. Сейчас я катаюсь довольно неплохо, но профессионалом пока еще не стала", - поделилась бронзовая призерша.

Анна Ризатдинова рассказала о своих зимних каникулах с сыном

Нашлось занятие и для трехлетнего сына Анны Ризатдиновой.

"Рома так обрадовался снегу, что забрать из саней его было почти невозможно. Большее впечатление на сына произвел только подъемник. Не успев проснуться, он спрашивал: когда мы будем на нем "летать", - рассказала с улыбкой гимнастка.

Анна Ризатдинова поехала с сыном на горнолыжный курорт

Напомним, ранее мы писали о том, что Анна Ризатдинова растрогала фанатов одинаковыми нарядами с маленьким сыном.

А также рассказывали о том, что Анна Ризатдинова высказалась о свадьбе с Мельником и планах на будущее.