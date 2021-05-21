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Не хотел общаться и видиться: экс-супруг Каминской сделал неожиданное заявление об отношениях с певицей

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Пятница 21 мая 2021 17:27
Не хотел общаться и видиться: экс-супруг Каминской сделал неожиданное заявление об отношениях с певицей Слава и Эдгар Каминские (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава и Эдгар Каминские были одной из красивейших пар украинского шоу-бизнеса. Но летом 2019 года пара внезапно развелась. Артистка тяжело переживала разрыв отношений. Но со временем пластический хирург и певица сумели найти общий язык и выйти на новый уровень общения, тем более, что у них есть двое прекраных детей – сын Леон и дочь Лаура. Так, Эдгар вспомнил о своем разводе, а также признался, почему ему порой сложно общатся с экс-супругой.

В интервью Славе Демину для программы "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ" Эдгар пожаловался на то, что многие видят его в искаженном свете, не зная близко.

"Слышу о себе определенные выражения, слова, слухи. Я от них в шоке. Даже не знаю, почему. Начинаю листать свою страницу, может я себя как-то так веду? И я не знаю почему меня считают каким-то деспотом, нарцисом, узурпатором, хамом. Я точно знаю, что я не такой, 100%", - заверил Эдгар.

Он высказался о разводе и признался, что прнял такое решение потому, что не видел общего будущего с певицей.

"Я не хотел не общаться, не видиться. Но я вижу, что там будущего не будет, и это травмоопасно для детей. В силу своего характера, я смог принять такое решение, и я знаю, что сделал правильно", - отметил пластический хирург.

Эдгар сделал признание об общении с экс-супругой

По его словам, людям страшно не то, что разводиться – они часто не могут даже расстаться и "тянут резину", но, в итоге, лишь делают друг другу больно.

Эдгару неприятно, что Слава иногда позволяет себе нелестные высказывания в его адрес.

"Я никогда не был противником встретиться, увидиться. Но когда потом ты слышишь, как о тебе говорят, выражаются, то, конечно, не хочется. Неприятно, когда близкий человек, родной о тебе высказывается в эмоциях. Это как-то не очень", - признался он.

Напомним, что ранее Эдгар Каминский поделился принципами воспитания детей.

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