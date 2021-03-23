Хотела ребенка: Юрий Никитин раскрыл детали романа с Ириной Билык

Украинский продюсер Юрий Никитин откровенно поделился деталями романа с певицей Ириной Билык, с которой они прожили вместе 8 лет. Он также раскрыл причины их расставания, которое произошло в разгар карьеры исполнительницы.

В программе "ЖВЛ" продюсер признался, что все началось с сотрудничества - Ирина стала его первой подопечной артисткой. Позже между ними возникли более близкие отношения.

Юрий рассказал, что знакомство с Ириной произошло в 1990 году в Виннице во время фестиваля "Весняні надії". Они начали сотрудничество, но несколько лет оно не приносила никакого заработка - все держалось на энтузиазме.

"Мы не зарабатывали первые пять лет! Первые деньги появились через пять лет. Это был просто интерес. Вера в успех. И никаких денег", - вспомнил Никитин.

Но совместными усилиями они достигли своего - Ирина Билык стала суперзвездой, которая в 1997 году продала полмиллиона копий альбома "Фарби". Успех они праздновали уже в статусе пары. По словам Юрия, сначала отношения помогали в работе, однако впоследствии начали мешать.

В какой-то момент Билык устала от бешеного темпа работы - иногда она давала по несколько концертов в день. Кроме того, артистка мечтала о детях, а Никитин не считал тот момент подходящим для этого.

"Я высказывал свою позицию. Точно сейчас? Точно в расцвет карьеры? Если у Иры были такие вопросы, у меня ... Очевидно, что-то не то происходит между нами", - отметил Юрий.

Ирина Билык и Юрий Никитин встречались 8 лет (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

В результате после восьми лет гражданского брака продюсер и его подопечная разорвали отношения, при этом продолжая работать вместе.

"Это был очень сложный период. Для меня это был не просто разрыв чисто человеческий. А я понимал, что еще я вовлечен в этот бизнес. С Ириной Билык. Как его делить, непонятно. И тогда по швам треснула вся наша компания", - признался Никитин.

Позднее Никитин создал новый продюсерский центр "Mamamusic", а Ирина Билык, как и мечтала, стала мамой мальчика Глеба, которого родила от манекенщика Андрея Оверчука. Сейчас они оба состоят в браке - Юрий с певицей Ольгой Горбачевой, а Ирина - с российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым.