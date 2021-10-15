Хотим, чтобы у нас была ляля: Остапчук с женой рассекретили имя будущего ребенка

Ровно год назад, 15 октября, известный украинский телеведущий Владимир Остапчук сыграл свадьбу со своей возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк. Шоумен рассказал, как изменились их с супругой отношения за это время и планируют ли они совместных детей.

Отметим, что сейчас пара занимается обустройством нового семейного гнездышка - они купили совместный дом. В нем будет 4 спальни: комната супругов, детская комната для дочери и сына Остапчука от первого брака, и еще одна для их будущего ребенка.

Горняк призналась, что уже готова к появлению общих детей.

"Конечно! Мы готовимся. Всему свое время", - отметила девушка.

Это подтвердил и Владимир, а также в шутку "рассекретил" имя будущего малыша.

"Мы же хотим, чтобы у нас была ляля, мы ее называем Валентина. Это мы смеемся, потому что у Кристины такой характер - она ​​такой юрист: печати ставим, зайдите после обеда, я занята. Я говорю, как бы ее не назвали, она будет как паспортистка, а всех паспортисток зовут Валентина", – с юмором поделился шоумен.

Владимир Остапчук с дочкой Эмилией от первого брака (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Также телеведущий признался, что хотел бы стать отцом дочери.

"Мне кажется, что парня труднее воспитывать. А девочка – она ​​такая принцесса. Мне в принципе без разницы, но больше, наверное, хотел бы девочку", – подчеркнул Остапчук.

Владимир считает, что за год брака их отношения с Кристиной только окрепли.

"Мы оба темпераментные люди – если раньше мы ссорились, то теперь вздорим. Больше разговариваем. Честно говоря, живем в таком режиме, что даже если бы хотел поругаться, но просто сил нет – прихожу и ложусь. Говорю: "Зай, ты хочешь мне что-то высказать? Выскажи. Я себе спокойно и тихонечко полежу" - признался шоумен.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк отметили первую годовщину брака (фото: instagram.com/kristygor)