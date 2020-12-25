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Хожу по радиостанциям с треком: Светлана Лобода прилетела в Киев продвигать свою песню

Новина українською → Пятница 25 декабря 2020 18:21
Хожу по радиостанциям с треком: Светлана Лобода прилетела в Киев продвигать свою песню Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Светлана Лобода недавно заявила, что стала жертвой интернет-хакинга: злоумышленники удалили ее новую видеоработу из сети. Светлана поделилась в своем Instagram постом, в котором заявила, что виновный будет наказан.

Видео уже вернули на место, а сама песня, по признанию певицы, лидирует в чартах. Так что она решила, что пора бы приехать в столицу Украины - Киев.

Лобода написала фолловерам пост, выставив селфи в рубашке с изысканным декольте.

"Наш трек Moloko занял лидирующие строчки всех хит-парадов, потому самое время пройтись по радиостанциям родного Киева. Сегодня мы уже побывали на одной", - написала певица в своем посте.

Хожу по радиостанциям с треком: Светлана Лобода прилетела в Киев продвигать свою песню

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Напомним, Светлана Лобода всегда вдохновляет своих фолловеров в соцсети стильными луками и призналась, что считает моду способом повысить уверенность в себе.

Недавно Светлана позировала в высоких стильных черных сапогах на каблуке и белом жакете, а сверху звезда накинула длинное пальто белого цвета. Пробуем повторить образ.

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