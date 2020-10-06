Хозяюшка: Камалия без макияжа похвасталась своим урожаем
Певица поделилась домашними снимками с огорода
Украинская певица Камалия, супруга миллионера Мохаммада Захура, показала жизнь своей семьи после перенесенной болезни. Недавно вся семья артистки - она сама, ее супруг и дочери-двойняшки переболели коронавирусом, однако сейчас все они уже чувствуют себя хорошо, а девочки вернулись в школу.
Сама же Камалия с удовольствием возится на собственном огороде - они живут в частном доме с участком. На своей Instagram-страничке звезда поделилась милыми домашними кадрами, на которых похвасталась урожаем помидоров.
На фото 43-летняя певица запечатлена в длинном летнем платье с цветочным принтом и без капли макияжа на лице. Волосы она собрала в хвост, а в руках держит тазик с томатами. Также она показала свои грядки с овощами.
"А вот и мой томатный урожай. Перед первой репетицией после "короны" успела забежать на огородик. В этом году помидорчики (и не только) уродили", - поделилась довольная Камалия.
Камалия похвасталась естественной красотой и внушительным урожаем томатов (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Фолловеры пришли в восторг от натуральной красоты и хозяйственности артистки и оставили ей много теплых слов в комментариях.
- Приятное фото .... красота в простом
- Хозяюшка-красавица! Здоровья семье!
- Урожай что надо , рада, что вы уже в строю
- Удивительная женщина
- Помидорки...чудо))) А Вы-хозяюшка!!!
- Не дивно,що Захур полюбив таку чудову жінку, господиню, красуню і просто прекрасну людину! Поважаю!!
- Какая красота
- Какая Вы молодчинка
- С отличным урожаем
- Красотень. Хозяйка
- Урожай отличный,как и красавица-хозяюшка! Рада видеть Вас в хорошем настроении!
- Умница! Во всех отношениях!
Напомним, что Камалия заболела коронавирусом еще в начале сентября. 11 числа 43-летняя артистка призналась, что вирус подтвердили у всех членов ее семьи.