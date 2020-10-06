ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Хозяюшка: Камалия без макияжа похвасталась своим урожаем

Новина українською → Вторник 06 октября 2020 16:32
Хозяюшка: Камалия без макияжа похвасталась своим урожаем Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Lite

Певица поделилась домашними снимками с огорода

Украинская певица Камалия, супруга миллионера Мохаммада Захура, показала жизнь своей семьи после перенесенной болезни. Недавно вся семья артистки - она сама, ее супруг и дочери-двойняшки переболели коронавирусом, однако сейчас все они уже чувствуют себя хорошо, а девочки вернулись в школу.

Сама же Камалия с удовольствием возится на собственном огороде - они живут в частном доме с участком. На своей Instagram-страничке звезда поделилась милыми домашними кадрами, на которых похвасталась урожаем помидоров.

На фото 43-летняя певица запечатлена в длинном летнем платье с цветочным принтом и без капли макияжа на лице. Волосы она собрала в хвост, а в руках держит тазик с томатами. Также она показала свои грядки с овощами.

Хозяюшка: Камалия без макияжа похвасталась своим урожаемХозяюшка: Камалия без макияжа похвасталась своим урожаем

"А вот и мой томатный урожай. Перед первой репетицией после "короны" успела забежать на огородик. В этом году помидорчики (и не только) уродили", - поделилась довольная Камалия.

Хозяюшка: Камалия без макияжа похвасталась своим урожаем

Камалия похвасталась естественной красотой и внушительным урожаем томатов (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Фолловеры пришли в восторг от натуральной красоты и хозяйственности артистки и оставили ей много теплых слов в комментариях.

  • Приятное фото .... красота в простом
  • Хозяюшка-красавица! Здоровья семье!
  • Урожай что надо , рада, что вы уже в строю
  • Удивительная женщина
  • Помидорки...чудо))) А Вы-хозяюшка!!!
  • Не дивно,що Захур полюбив таку чудову жінку, господиню, красуню і просто прекрасну людину! Поважаю!!
  • Какая красота
  • Какая Вы молодчинка
  • С отличным урожаем
  • Красотень. Хозяйка
  • Урожай отличный,как и красавица-хозяюшка! Рада видеть Вас в хорошем настроении!
  • Умница! Во всех отношениях!

Напомним, что Камалия заболела коронавирусом еще в начале сентября. 11 числа 43-летняя артистка призналась, что вирус подтвердили у всех членов ее семьи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Камалия
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В Украине 4348 новых случаев коронавируса
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Украине 4348 новых случаев коронавируса