"Хозйственная" Леся Никитюк в купальнике напросилась на комплименты: "руками не трогать"

Леся Никитюк поддалась искушению снять себя все лишнее в знойній летний день и порадовать поклонников пляжным луком в коралловом купальнике. К слову, ведущую недавно взломали – пострадал ее аккаунт в популярном фотоблоге, но хакер не нашел ничего более компрометирующего, чем селфи с обнаженными ягодицами и переписка с "Холостяком 11" Михаилом Заливако. Впрочем, злоумышленник даже извинился перед Леди Ле за свои проделки (букет белых пионов от незнакомца она сочла за примерительный жест), а она продолжила радовать многотисячную армию поклонников яркими фото.

Ведущая опубликовала в Instagram кадр, на котором запечатлена в коралловом купальнике с пуговицами в области декольте, напоминающем боди.

Она позирует на фоне цветущей живой изгороди, а в руках держит бокал с янтарной жидкостью и трубочкой – прохладительный напиток в знойную погоду пришелся очень кстати.

Подпись к фото у Леди Ле как всегда вышла оригинальной и юморной: "Бачили, дівчата, яка в мене рукола?".

Леся показала похвасталась ярким фото среди роз (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники оставляли шуточные комментарии и комплименты.