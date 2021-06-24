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"Хозйственная" Леся Никитюк в купальнике напросилась на комплименты: "руками не трогать"

Новина українською →
Четверг 24 июня 2021 16:49
"Хозйственная" Леся Никитюк в купальнике напросилась на комплименты: "руками не трогать" Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Ольвия Агаркова

Леся Никитюк поддалась искушению снять себя все лишнее в знойній летний день и порадовать поклонников пляжным луком в коралловом купальнике. К слову, ведущую недавно взломали – пострадал ее аккаунт в популярном фотоблоге, но хакер не нашел ничего более компрометирующего, чем селфи с обнаженными ягодицами и переписка с "Холостяком 11" Михаилом Заливако. Впрочем, злоумышленник даже извинился перед Леди Ле за свои проделки (букет белых пионов от незнакомца она сочла за примерительный жест), а она продолжила радовать многотисячную армию поклонников яркими фото.

Ведущая опубликовала в Instagram кадр, на котором запечатлена в коралловом купальнике с пуговицами в области декольте, напоминающем боди.

Она позирует на фоне цветущей живой изгороди, а в руках держит бокал с янтарной жидкостью и трубочкой – прохладительный напиток в знойную погоду пришелся очень кстати.

Подпись к фото у Леди Ле как всегда вышла оригинальной и юморной: "Бачили, дівчата, яка в мене рукола?".

&quot;Хозйственная&quot; Леся Никитюк в купальнике напросилась на комплименты: &quot;руками не трогать&quot;

Леся показала похвасталась ярким фото среди роз (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники оставляли шуточные комментарии и комплименты.

  • Рукколу руками не трогать
  • Леся Вы просто огонь. Руколка у Вас идеальная. Пример для всех нас
  • Леся, тут не только девушку оценят вашу руколлу
  • Руккола – класс, но Вы, Леся, сверхкрасива
  • И самая красивая Вы!
  • Пани Леся, вы все красивее и красивее
  • Красивая, цветущая
  • Такие красивые ноги, как у Вас нельзя обрезать в кадре, это грех
  • Роза среди роз
  • Бомбезная

Ранее Леся Никитюк призналась, почему не захотела стать главной героиней "Холостячки".

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