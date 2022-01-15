Яхта, сапсерфинг и встреча с тигром: Осадчая и Горбунов с сыном показали развлечения в Таиланде

Катя Осадчая с Юрием Горбуновым и сыном Иваном наслаждаются отдыхом в Таиланде . Похоже, новое туристическое направление очень понравилось паре – ведущие с удовольствием нежатся на пляже, посещают древности и достопримечательности, а также активно отдыхают на воде.

Звездная семья показали в Instagram , как проходят их отпускные будни на берегу океана.

Так, пара много времени проводит на пляже. Катя с удовольствием демонстрирует свои расслабленные луки в свободных срафанах и платьях. Кстати, она прихватила с собой часть "беременных" нарядов, которые смотрятся на ней теперь как оверсайз.

Катя Осадчая с удовольствием релаксирует на пляже (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая вместе с мужем и сыном успела наслажиться также прогулкой под парусом. Интересно, что Юрий – профессиональный шкипер, но в этот раз за штурвалом был все же не он.

Катя отдохнула с мужем и сыном на яхте (фото: instagram.com/kosadcha)

Звездная семья покаталась на SUP-доске, причем сапсерфинг освоил даже маленький Иван – конечно же, под чутким руководством отца.

Юрий показал, как они всей семьей осваивают сапсерфинг (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

После насыщенной водной прогулки и активностей звездная семья решила подкрепиться и съела большую пиццу.

Юрий наслаждается общением с сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Когда-то и ты папу накормишь", - подписал Юрий фото, на котором дает Ване попробовать кусочек традиционного итальянского блюда.

Пара также пообщалась с представителями местной фауны – слонами и тиграми. Катя и Юрий запечатлены на одном из кадров с символом 2022 года – тигренком.

Катя и Юрий "пообщались" с местными "жителями" в Таиланде (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)