Худая и нервная: Полякова в боди показала, что жесткий график сделал с ее фигурой
Украинская певица Оля Полякова безумно загружена перед новогодними праздниками - концерты, корпоративы, съемки и участие в крупных телепроектах. Артистка показала фигуру в боди и рассказала, что с ней сделал такой жесткий график.
Новое фото звезда опубликовала в своем Instagram.
Полякова запечатлена в гримерке в боди телесного цвета, которое позволяет рассмотреть ее фигуру - и так весьма стройная певица заметно похудела.
Исполнительница дополнила образ туфлями на шпильке, а также красивой укладкой локонами и макияжем с черными стрелками и малиновой помадой.
Оля Полякова похудела из-за напряженного рабочего графика (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Предновогодний жесткий график положительно сказывается на фигуре, но не очень на психике! Поэтому я худая и нервная", - поделилась Оля.
Поклонники ж посчитали, что звезда просто в идеальной форме, и засыпали ее комплиментами в комментариях.
- Зато красивая
- У меня тоже график, но мне срочно нужна такая же талия
- Вы в идеальной форме
- Оля! Как всегда на высоте!
- Охххх, вот зто я понимаю фигурка. Никакого пафоса - чистый кайф
- Фигура огонь
- Супер Оленька. прекрасно выглядишь!
- Талия огонь. Сколько сил, труда и дисциплины в неё вложено.
- Боже Оля, яка грація
- Ох и шикарная просто
- Ради такой талии можно и понервничать
- Дуже гарна жінка
- Идеальная женщина в идеальной форме
- Хороша чертовка!
- Казкова жінка!
Напомним, ранее Оля Полякова в супероткровенном платье засветила свои прелести.