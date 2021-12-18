Худая и нервная: Полякова в боди показала, что жесткий график сделал с ее фигурой

Украинская певица Оля Полякова безумно загружена перед новогодними праздниками - концерты, корпоративы, съемки и участие в крупных телепроектах. Артистка показала фигуру в боди и рассказала, что с ней сделал такой жесткий график.

Полякова запечатлена в гримерке в боди телесного цвета, которое позволяет рассмотреть ее фигуру - и так весьма стройная певица заметно похудела.

Исполнительница дополнила образ туфлями на шпильке, а также красивой укладкой локонами и макияжем с черными стрелками и малиновой помадой.

Оля Полякова похудела из-за напряженного рабочего графика (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Предновогодний жесткий график положительно сказывается на фигуре, но не очень на психике! Поэтому я худая и нервная", - поделилась Оля.

Поклонники ж посчитали, что звезда просто в идеальной форме, и засыпали ее комплиментами в комментариях.