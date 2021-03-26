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Худеющая Джамала поделилась личными лайфхаками для сладкоежек и рассекретила вес

Новина українською → Пятница 26 марта 2021 10:47
Худеющая Джамала поделилась личными лайфхаками для сладкоежек и рассекретила вес Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Джамала в январе сообщила поклонникам, что решила плотно взяться за себя и начать худеть – она даже сходила к диетологу и села на специальную диету. Певица держит поклонников в курсе своих результатов и даже дает им совет и делиться схемой питания. Так, артистка решила отличаться о проделанной работе и попутно поделиться личными лайфхаками для худеющих.

Джамала опубликовала в Instagram топ-4 правила для сладкоежек, котрые помогут не срываться во время диеты.

Певица назвала свой метаболический возраст - 22 года, ее вес на данный момент составляет 63 кг.

Еще полтора месяца назад она весила 69 кг, но поставила себе за цель похудеть на 10. Она довольна текущим результатом, ведь Джамала – кормящая мама.

"Важно знать, что были всякие испытания в виде ОРЗ, стрессовых ситуаций и прочих историй, когда сложно удержаться, чтобы не выпить чай с чем-то сладеньким, не разукрасить пасмурную и холодную весну. Были испытания и похлеще грудного вскармливания — критическими днями, когда не можешь себя контролировать, хочется и конфет, и халву, и попкорн", - сделала признание артистка.

Худеющая Джамала поделилась личными лайфхаками для сладкоежек и рассекретила вес

Джамала дала советы худещющим поклонницам (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Но она поделилась личными лайфхаками, которые отлично работают, если тянет на сладкое:
"В случае срыва в шкафу всегда должен быть черный шоколад 85% какао. Можно съесть кусочек;
Вечером выпить ромашковый/мятный/мелиссовый чай (любой на выбор);
Можно съесть немножко орешков — фундук, миндаль. Да, это жиры, но это полезные жиры.
И последнее, магний! Я сейчас пью витамин D, магний", - написала она.

"Ах да, совсем забыла! Если вы думаете что я разлюбила: пасту, пиццу, плов и так далее. Не дождетесь! Скучаю и жду своего часа", - написала Джамала.

Напомним, что ранее постройневшая Джамала показала свой весенний образ в сочном плаще.

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