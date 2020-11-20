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Не хватает денег: София Ротару собралась с концертами в Россию

Новина українською → Пятница 20 ноября 2020 10:21
Не хватает денег: София Ротару собралась с концертами в Россию София Ротару (фото: oligarh.media)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица собирается выступить с концертами в России

Заслуженная артистка Украины София Ротару собралась с концертами в Россию, ведь она там не была больше года в связи с пандемией коронавируса.Такой информацией поделился концертный директор артистки Сергей Лавров. По словам издания "Собеседник", звезда сейчас испытывает трудности с деньгами.

"Ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте: 50 тысяч долларов. Так как евро подскочило, то и гонорар у певицы вырос автоматически. Понижать его, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет", – рассказал директор певицы.

По словам Лаврова, Ротару периодически выступает бесплатно. Как правило, это происходит в исключительных случаях.

"За сольные выступления София Михайловна, конечно, просит гонорар. Но к друзьям может поехать бесплатно. На юбилей Бабкиной в Кремль хотела лететь, потому что их связывает многолетняя дружба и добрые отношения. За съемки в новогодних огоньках на "Первом канале" и "России 1" Ротару тоже не платят", - поведал Сергей.

По словам Лаврова, сейчас заказчики выбирают тех звезд, у которых не такие большие гонорары. Но в ближайшее время Ротару все-таки посетит Москву.

"Да, София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву. Она выступит на "Песне года" и даже готова отсидеть для этого карантин", – сообщил сенсационную новость Сергей Лавров.

Как мы ранее писали, София Ротару показала архивный снимок вместе со своим ныне покойным мужем Анатолием Евдокименко, который скончался 18 лет назад.

Напомним, ранее внучка Софии Ротару поделилась фото с празднования 73-летия певицы.

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