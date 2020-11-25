Хватит грязно врать! Бывшая жена Остапчука уличила его во лжи

Елена Войченко опубликовала скриншоты переписки с телефона Владимира Остапчука

Бывшая жена Владимира Остапчука Елена Войченко решила не молчать и рассказать людям о том, что ее экс-муж обманывает. В интервью Кате Осадчей ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" говорил, что никогда не изменял своей жене. Но Елена уверяет в обратном. Она сообщила в Instagram-stories, что он закрутил роман с нотариусом Кристиной еще во время их брака, то есть в августе 2019 года.

"К сожалению, вынуждена опубликовать скриншоты с телефона бывшего мужа с доказательствами его внебрачной связи. Кристина такая же патологическая врунья, как и ее новый муж Владимир", - написала Войченко.

Скриншоты с телефона Владимира Остапчука (instagram.com/olenavoychenko)

Если обратить внимание на даты, то переписка Владимира с Кристиной датирована августом -сентябрем 2019 года, хотя на "Танцах со звездами" Остапчук заявлял, что не общался с Кристиной до октября 2019 года. В личной переписке Кристина называет шоумена "самым любимым" и талантливым человеком. Судя по всему, пару связывали уже тогда романтические отношения.

Владимир же продолжает стоять на своем и говорит, что никогда в браке не изменял жене. Кристина Остапчук тоже неоднократно подчеркивает в своем Instagram, что Елена Войченко лжет и их брак с Владимиром распался совсем не из-за нее.

Как мы писали ранее, Остапчук пожаловался, что ему не дают видеть детей.

Также мы рассказывали, что новая жена Остапчука резко ответила его бывшей супруге.