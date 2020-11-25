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Хватит грязно врать! Бывшая жена Остапчука уличила его во лжи

Новина українською → Среда 25 ноября 2020 12:49
Хватит грязно врать! Бывшая жена Остапчука уличила его во лжи Елена Войченко обвинила бывшего мужа во лжи (фото: instagram.voychenko)
Автор: Людмила Жукова

Елена Войченко опубликовала скриншоты переписки с телефона Владимира Остапчука

Бывшая жена Владимира Остапчука Елена Войченко решила не молчать и рассказать людям о том, что ее экс-муж обманывает. В интервью Кате Осадчей ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" говорил, что никогда не изменял своей жене. Но Елена уверяет в обратном. Она сообщила в Instagram-stories, что он закрутил роман с нотариусом Кристиной еще во время их брака, то есть в августе 2019 года.

"К сожалению, вынуждена опубликовать скриншоты с телефона бывшего мужа с доказательствами его внебрачной связи. Кристина такая же патологическая врунья, как и ее новый муж Владимир", - написала Войченко.

Хватит грязно врать! Бывшая жена Остапчука уличила его во лжи

Хватит грязно врать! Бывшая жена Остапчука уличила его во лжиХватит грязно врать! Бывшая жена Остапчука уличила его во лжи

Скриншоты с телефона Владимира Остапчука (instagram.com/olenavoychenko)

Если обратить внимание на даты, то переписка Владимира с Кристиной датирована августом -сентябрем 2019 года, хотя на "Танцах со звездами" Остапчук заявлял, что не общался с Кристиной до октября 2019 года. В личной переписке Кристина называет шоумена "самым любимым" и талантливым человеком. Судя по всему, пару связывали уже тогда романтические отношения.

Владимир же продолжает стоять на своем и говорит, что никогда в браке не изменял жене. Кристина Остапчук тоже неоднократно подчеркивает в своем Instagram, что Елена Войченко лжет и их брак с Владимиром распался совсем не из-за нее.

Как мы писали ранее, Остапчук пожаловался, что ему не дают видеть детей.

Также мы рассказывали, что новая жена Остапчука резко ответила его бывшей супруге.

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