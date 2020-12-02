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Идеал: 54-летняя Синди Кроуфорд восхитила безупречным телом в купальнике

Новина українською → Среда 02 декабря 2020 19:36
Идеал: 54-летняя Синди Кроуфорд восхитила безупречным телом в купальнике Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: Lite

Модель выглядит просто невероятно

Синди Кроуфорд относится к тому типу женщин, возраст над которыми не властен. Супермодель 90-х, которой исполнилось 54, все так же стройна и прекрасна. Что не перестает демонстрировать как в многочисленных рекламных кампаниях, как и в личном блоге сети Instagram.

Идеал: 54-летняя Синди Кроуфорд восхитила безупречным телом в купальнике
Синди на новом фото в своем блоге (фото:instagram.com/cindycrawford)

Не так давно на ее странице появилось новое фото - модель предстала в черном слитном купальнике с откровенным вырезом на груди. Образ дополнили накидка с принтом, а также солнцезащитные очки. Выглядит Синди просто роскошно: ее стройные ноги и пышные формы буквально свели с ума подписчиков.

Несмотря на то что фото явно сделано в более ранние годы, фанаты не стали молчать. "Ты просто совершенна", "Как можно быть такой красивой", "Ты идеал", "Красива всегда", "Время не властно над твоей красотой", - такими комментариями наградили звезду подиумов.

Идеал: 54-летняя Синди Кроуфорд восхитила безупречным телом в купальнике
Синди любит здоровую еду (фото:instagram.com/cindycrawford)

К слову, в предыдущем посте Синди показала главный секрет своей неувядающей красоты. Так, звезда приготовила полезный обед, который состоял из овощей, зелени, орехов и других натуральных ингредиентов. Рядом со всеми блюдами стоит и она сама, радуя цветущим и молодым видом. Вдохновляемся!

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