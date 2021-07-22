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Идеал: Изабель Гулар вскружила головы фанатам спортивной фигурой

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Греция, Четверг 22 июля 2021 22:22
Идеал: Изабель Гулар вскружила головы фанатам спортивной фигурой Изабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)
Автор: RBC.UA

Изабель Гулар показала новые пляжные образы, покорив фолловеров своей спортивной фигурой. Берем на заметку модные идеи и вдохновляемся на регулярные тренировки!

Изабель Гулар - рекордсменка по спортивным мотивационным роликам, а также жарким пляжным образам. Несколько часов назад супермодель выложила в сеть очередной из них. Лук получился стильным и сексуальным.

Идеал: Изабель Гулар вскружила головы фанатам спортивной фигуройИдеал: Изабель Гулар вскружила головы фанатам спортивной фигуройИдеал: Изабель Гулар вскружила головы фанатам спортивной фигурой

Изабель Гулар в новом летнем наряде (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Изабель позирует в белом слитном купальнике с высокими вырезами на бедрах и глубоким декольте. Сверху она накинула ярко-красную рубашку с фиолетовыми манжетами, украшенную узором из белых вечно модных турецких огурцов. Девушка также прихватила солнцезащитные очки в красной оправе формы cat eye, а еще не забыла про модные украшения этого лета: многочисленные цепочки в несколько рядов, браслеты, крупные серьги, а также кольца на всех пальцах.

К слову, Изабель также показала модную прическу: высокий хвост-"мальвинка" на одну сторону сделал образ дерзким и соблазнительным.

Также ранее мы писали проеще одну инста-модницу - Беллу Хадид. Модель продемонстрировала необычный летний лук для встречи с друзьями.

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