Идеал: Изабель Гулар вскружила головы фанатам спортивной фигурой

Изабель Гулар показала новые пляжные образы, покорив фолловеров своей спортивной фигурой . Берем на заметку модные идеи и вдохновляемся на регулярные тренировки!

Изабель Гулар - рекордсменка по спортивным мотивационным роликам, а также жарким пляжным образам. Несколько часов назад супермодель выложила в сеть очередной из них . Лук получился стильным и сексуальным.

Изабель Гулар в новом летнем наряде (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Изабель позирует в белом слитном купальнике с высокими вырезами на бедрах и глубоким декольте. Сверху она накинула ярко-красную рубашку с фиолетовыми манжетами, украшенную узором из белых вечно модных турецких огурцов. Девушка также прихватила солнцезащитные очки в красной оправе формы cat eye, а еще не забыла про модные украшения этого лета: многочисленные цепочки в несколько рядов, браслеты, крупные серьги, а также кольца на всех пальцах.

К слову, Изабель также показала модную прическу: высокий хвост-"мальвинка" на одну сторону сделал образ дерзким и соблазнительным.