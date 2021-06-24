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Идеал: Ким Кардашьян восхитила соблазнительным телом в ультрамодном платье

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США, Четверг 24 июня 2021 21:33
Идеал: Ким Кардашьян восхитила соблазнительным телом в ультрамодном платье Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян вышла в свет в новом соблазнительном и стильном наряде. Звезда выглядит просто потрясающе!

Новые фото, как всегда, вызвали восторг среди ее фолловеров.

Новый образ Ким подобрали для вечернего выхода в свет. Звезда позирует в эффектном черном трикотажном платье на одно плечо. К слову, сейчас такие модели на пике популярности. Дополнили лук босоножки на высоких каблуках и аксессуары им в тон: массивные металлические браслеты, а также золотые крупные кольца.

Идеал: Ким Кардашьян восхитила соблазнительным телом в ультрамодном платьеИдеал: Ким Кардашьян восхитила соблазнительным телом в ультрамодном платьеИдеал: Ким Кардашьян восхитила соблазнительным телом в ультрамодном платьеКим Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Отдельного внимания заслуживает изысканный макияж, который зрительно освежил лицо Ким и сделал ее образ нежным и женственным. Волосы ей уложили волнами, распустив по плечам. Получилось невероятно эффектно!

Свой новый пост она подписала коротко, использовав черное сердечко. А фанаты были более красноречивыми, оставив инстадиве массой комплиментов.

Напомним, на днях Ким продемонстрировала трендовую стрижку, которая зрительно убавляет несколько лет. Правда, судя по всему, Кардашьян использовала парик, так как сейчас вновь красуется с длинными волосами.

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фигура стиль мода Ким Кардашьян
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