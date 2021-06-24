Идеал: Ким Кардашьян восхитила соблазнительным телом в ультрамодном платье

Ким Кардашьян вышла в свет в новом соблазнительном и стильном наряде. Звезда выглядит просто потрясающе!

Новые фото , как всегда, вызвали восторг среди ее фолловеров.

Новый образ Ким подобрали для вечернего выхода в свет. Звезда позирует в эффектном черном трикотажном платье на одно плечо. К слову, сейчас такие модели на пике популярности. Дополнили лук босоножки на высоких каблуках и аксессуары им в тон: массивные металлические браслеты, а также золотые крупные кольца.

Ким Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Отдельного внимания заслуживает изысканный макияж, который зрительно освежил лицо Ким и сделал ее образ нежным и женственным. Волосы ей уложили волнами, распустив по плечам. Получилось невероятно эффектно!

Свой новый пост она подписала коротко, использовав черное сердечко. А фанаты были более красноречивыми, оставив инстадиве массой комплиментов.