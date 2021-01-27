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Идеальна: Алессандра Амбросио в кроп-топе и трендовых брюках восхитила спортивной фигурой

Новина українською → Берлин, Среда 27 января 2021 18:26
Идеальна: Алессандра Амбросио в кроп-топе и трендовых брюках восхитила спортивной фигурой Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Автор: Lite

Алессандра Амбросио - одна из самых знаменитых "ангелов" Victoria's Secret - которая официально покинула их ряды еще в 2017-м году. Но глядя на 39-летнюю модель и с некоторых пор - бизнесвумен, кажется, что она только что сошла с подиума. Всегда стройная и подтянутая, с безупречной кожей и свежим видом, она вдохновляет многочисленных фанатов на заботу о себе. А заодно - рекламирует вещи собственного бренда или коллаборации с другими марками. Совсем недавно Алессандра продемонстрировала одну из них, примерив одежду для спорта и йоги известной фирмы.

Идеальна: Алессандра Амбросио в кроп-топе и трендовых брюках восхитила спортивной фигуройИдеальна: Алессандра Амбросио в кроп-топе и трендовых брюках восхитила спортивной фигуройИдеальна: Алессандра Амбросио в кроп-топе и трендовых брюках восхитила спортивной фигуройАлессандра показала новый образ (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Амбросио позирует в отеле, надев крошечный топ оттенка пыльной розы, а также трендовые брюки - широкие, в спортивном стиле, которые в этом сезоне носит практически каждая модница. Благодаря наряду Алессандра показала в который раз свою спортивную фигуру: железный пресс, аппетитные формы, тонкие руки и хрупкие плечи. Модель, которая в обычной жизни старается по минимуму использовать косметику, и в этот раз позирует без мейк-апа. А потому выглядит совсем юной.

"Выглядишь превосходно", "Тело - цель", "Восхитительна", "Всегда прекрасна", "Я просто влюблен в тебя", "Алессандра, что ты творишь?", - посыпались на нее комментарии.

Напомним, дочь Алессандры Аня Луиза уже тоже начала покорять мир моды. Девочка очень похожа внешне на свою маму и пользуется популярностью в сети.

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