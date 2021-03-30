Идеальна: Барбара Палвин в спортивном наряде покорила точеной фигурой

Барбара Палвин не устает радовать своих фолловеров спортивной фигурой , которая заметно изменилась в последнее время. В этот раз модель показала милый кадр из спортзала. По всей видимости, некогда пышнотелая звезда всерьез взялась за себя.

Барбара позирует, сидя на полу, в обнимку с малышкой - дочерью ее тренера. Одета она в простую футболку и облегающие легинсы. Без макияжа и с конским хвостом, она выглядит, словно школьница. Также в глаза бросается заметно постройневшая фигура одного из самых пышнотелых "ангелов" Victoria's Secret. Напомним, именно этим девушка отличалась от остальных коллег по подиуму и стала негласным символом начала изменения строгой политики бренда, который всегда отдавал предпочтение моделям с классическими параметрами.

Барбара Палвин в спортзале (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Стоит признать, что сейчас, когда Барбара, наконец, похудела, не все остались этим довольны. Многие фанаты под прошлым постом выразили мнение, что она стала похожа на всех остальных.

"Я просто не понимаю, как вы позволяете VS называть вас плюс сайз... Честно", "Она определенно похудела. Вероятно, из-за того, что она думала, что она толстая", "Я точно ее знаю? Даже ее лицо изменилось... Теперь она похожа на любую другую модель... Мы обожали ее за реалистичное, но здоровое тело, и я просто не хочу, чтобы она выглядела, как анорексичная модель", "Я думаю, она похудела, нет? Я только что просматривал ее предыдущие фотографии, и здесь она кажется худее, но стандарт красоты VS такой ядовитый…", - обсуждают фолловеры Палвин.