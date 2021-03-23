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Она идеальна: Кендалл Дженнер в топе и велосипедках покорила спортивной фигурой

Новина українською → США, Вторник 23 марта 2021 22:28
Она идеальна: Кендалл Дженнер в топе и велосипедках покорила спортивной фигурой Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кендалл - единственная из сестер Кардашьян-Дженнер, которая построила профессиональную модельную карьеру. Помогли ей в этом как высокий рост, так и худоба, которой не могли похвастаться остальные члены династии. Сейчас 25-летняя звезда все реже ходит по подиуму, подписывая только самые выгодные контракты.

Также она активно ведет своей блог в сети Instagram, где щедро делится кадрами из обычной жизни. Новый из них она посвятила занятиям спортом.

Кендалл показала фото с тренировки. На занятия она отправилась в соблазнительном костюме жизнерадостного оранжевого оттенка: крошечном топе и шортах-велосипедках. Наряд выгодно подчеркнул точеную фигуру супермодели, над которой она упорно трудится со своим тренером.

Она идеальна: Кендалл Дженнер в топе и велосипедках покорила спортивной фигурой

Кендалл Дженнер обожает спорт (фото: instagram.com/kendalljenner)

"Утренний воркаут", - написала она под снимком, которым поделилась в исчезающих сториз. Так что, к сожалению, фолловеры не могли прокомментировать данный пост.

Тем не менее, они высоко оценили ее фото, сделанные для последней коллаборации бренда парфюмов Ким Кардашьян. Фанаты называют Кендалл "самой красивой", "богиней" и просто "восхитительной". Кажется, успешная бизнесвумен сестра не прогадала, пригласив младшую сестру для своего промо.

Ранее мы писали, что Кендалл и Кайли Дженнер показали яркий весенний макияж для самых смелых.

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