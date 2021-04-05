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Она идеальна: Ким Кардашьян в легинсах и топе похвасталась спортивной фигурой

Новина українською → США, Понедельник 05 апреля 2021 18:20
Она идеальна: Ким Кардашьян в легинсах и топе похвасталась спортивной фигурой Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян показала, как тренируется в спортзале. Звезда позирует в наряде жизнерадостного оттенка.

Знаменитость выложила у себя в блоге целую галерею фото в новом образе.

Ким надела для тренировки облегающие легинсы и топ ярко-желтого оттенка. Дополнили их кроссовки, а также резиновые шлепанцы такого же цвета. Волосы Ким собрала в высокий хвост, а макияж сделала минимальный. Выглядит 40-летняя телезвезда и бизнесвумен заметно постройневшей и посвежевшей. Видно, что Ким не теряет времени и занимается собой.

Она идеальна: Ким Кардашьян в легинсах и топе похвасталась спортивной фигуройОна идеальна: Ким Кардашьян в легинсах и топе похвасталась спортивной фигуройОна идеальна: Ким Кардашьян в легинсах и топе похвасталась спортивной фигуройКим Кардашьян обожает спорт (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Красота, люблю тебя", "Самая хорошенькая навсегда", "Тебе так идет желтый", "Королева", "Просто огонь", "Ох, детка", - не могут сдержать своих восхищений фанаты.

Ранее свою совершенную фигуру показала и младшая сестра Ким, 25-летняя Кендалл Дженнер. Как профессиональная модель, она старается уделять своей форме максимум времени, а затем вдохновлять своих фанатов результатами.

Напомним, сейчас идет бракоразводный процесс между Ким Кардашьян и Канье Уэстом. И многодетная мама решила устроить в это время каникулы с детьми. Фото с пляжа невероятно радуют фолловеров.

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