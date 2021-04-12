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Идеальная: 46-летняя Ева Лонгория похвасталась спортивной фигурой в купальнике

Новина українською → , Понедельник 12 апреля 2021 22:54
Идеальная: 46-летняя Ева Лонгория похвасталась спортивной фигурой в купальнике Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Ева Лонгория показала новое фото, на котором примерила ярко-розовый купальник. Актриса выглядит столь стройной и подтянутой, что фанаты просто ахнули.

Жизнерадостный снимок Ева запостила в своем блоге сети Instagram.

Ева позирует на фото вместе со своим сыном, Санти счастливая мамочка держит на руках. Сама она примерила ярко-розовый купальник, дополнив образ бейсболкой и солнцезащитными очками. Выглядит Лонгория, которой исполнилось в марте 46, невероятно молодой и заметно более стройной. По всей видимости, регулярные тренировки дали результат.

Идеальная: 46-летняя Ева Лонгория похвасталась спортивной фигурой в купальникеЕва Лонгория и Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Ребенка Ева одела в синие шорты с принтом, а также джемпер в горизонтальную полосу. Мама и сын сфотографированы на фоне океана, куда они отправились отдыхать. Оба просто светятся от счастья.

"Веселье на солнце", - написала Ева. "Хорошенькие пляжные малыши", "Я люблю вам обоих до луны и обратно", "Он такой милый", "Милашки", "Что за милый ребенок", "Вы всегда самые классные", "Восхитительная", "Восхитительные", "Ты такая худая, а он такой хорошенький!", - пишут ей в ответ фанаты.

Ранее Ева Лонгория показала соблазнительное архивное фото.

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