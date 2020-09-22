Идеальная невеста: Наталья Водянова в стильном свадебном наряде очаровала сеть красотой

Модель показала фото со свадьбы

В минувшие выходные Наталья Водянова и Антуан Арно стали мужем и женой. Пара не стала дожидаться будущего года, чтобы узаконить свои отношения, как планировала ранее. Роспись 38-летней супермодели и 43-летнего бизнесмена произошла втайне от посторонних глаз. Папарацци не удалось сделать ни одного фото с торжественного события. По информации инсайдеров, с утра Наталья и Антуан отправились в здание городской администрации Парижа, где расписались на глазах у самых близких. Несколько часов назад пара наконец "впустила" фанатов на твою территорию, показав первые фото с события.

Свадьба Водяновой и Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья на своей странице в Instagram выложила фото и видео, сделанные сразу после росписи. Молодожены выходят из здания, держась за руки, и просто светятся от счастья. В видео их щедро посыпают лепестками роз под восторженные крики присутствующих.

Наталья и Антуан сразу после росписи (видео: instagram.com/natasupernova)

Наталья, которая в интервью рассказывала о подготовке к свадьбе и выборе наряда, вопреки ожиданиям была одета достаточно скромно. Она выбрала не пышное платье, а закрытый костюм и белые лодочки. Образ составили блуза с фактурной линией плеч, подчеркнутой линией талии, широкими рукавами и вышитым воротничком, а также длинная, слегка расклешенная юбка. Макияж Наталья предпочла в натуральных тонах, а волосы завила легкой волной. В руках она держала нежный лаконичный букет. Жених выбрал синий классический костюм, который дополнил голубым галстуком.

"Да", – сделала Наталья короткую подпись к посту в своем блоге. А в ответ получила множество теплых слов и поздравлений. Многие отметили, что Водянова и Арно выглядели невычурно и стильно. «Красивая пара», – не могут налюбоваться фанаты звезды.

Напомним, ранее модель блистала в роскошном образе на балу своего фонда "Обнаженные сердца".