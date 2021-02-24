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Идеальная пара: Бритни Спирс показала редкие фото с отдыха с 26-летним возлюбленным

Новина українською → Мауи, Среда 24 февраля 2021 20:27
Идеальная пара: Бритни Спирс показала редкие фото с отдыха с 26-летним возлюбленным Бритни Спирс и Сэм Асгари (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Lite

Бритни Спирс продемонстрировала новые фото, сделанные в последней поездке со своим бойфрендом Сэмом Асгари.

Счастливые кадры, которые певица ранее не показывала, просто покорили ее фанатов.

Пара веселится во время перелета: Бритни села на руки своему бойфренду, они обнимаются и кривляются на камеру. Все в лучших традициях подобных фотосессий. На еще одном снимке Спирс делает вид, что спит в кресле, укрытая одеялами и курткой. Выглядит пара, как обычно, веселой и жизнерадостной.

Идеальная пара: Бритни Спирс показала редкие фото с отдыха с 26-летним возлюбленнымИдеальная пара: Бритни Спирс показала редкие фото с отдыха с 26-летним возлюбленнымИдеальная пара: Бритни Спирс показала редкие фото с отдыха с 26-летним возлюбленнымБритни Спирс и Сэм Асгари (фото: instagram.com/britneyspears)

"Это картинки с нашей последней поездки в Мауи", - написала знаменитость, которая обожает совместные фото со своим молодым парнем. К слову, вскоре Сэм будет отмечать день рождения: 4-го марта ему исполнится 27. Так что явно не предел!

Напомним, на днях оба влюбленных выложили в сеть забавный ролик, где Сэм несет Бритни на руках. Что ж, пара не устает доказывать, что чувства между ними самые яркие и настоящие. По словам приближенных к паре людей, Сэм - самый достойный и заботливый их всех мужчин певицы. Именно он в свое время вытянул ее из глубокой депрессии.

Ранее мы писали, что Бритни Спирс похвасталась стройной фигурой.

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