Идеальная пара: Синди Кроуфорд показала трогательное фото с любимым мужем

Синди Кроуфорд обожает делиться трогательными семейными фото. В этот раз в объективе оказался ее любимый муж Рэнди.

Пара позирует на фоне океана, сидя в авто. Супермодель одета в пиджак, стильную косынку и крупные солнцезащитные очки. Рэнди сидит за рулем, глядя вперед, а Синди улыбается в камеру. Романтичное фото Кроуфорд подписала коротко: "Воскресная поездка".

А фанаты принялись бурно комментировать свою любимую пару: "Прекрасная женщина", "Притягательна!", "Так красива", "Красивая", "Словно кадр из фильма", "Вау, как же красиво", "Крутая картинка", "Ты выглядишь прекрасно, Синди".

Синди Кроуфорд с мужем (фото: instagram.com/cindycrawford)