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Идеальная пара: Синди Кроуфорд показала трогательное фото с любимым мужем

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США, Понедельник 14 июня 2021 22:17
Идеальная пара: Синди Кроуфорд показала трогательное фото с любимым мужем Синди Кроуфорд с мужем (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: Lite

Синди Кроуфорд обожает делиться трогательными семейными фото. В этот раз в объективе оказался ее любимый муж Рэнди.

Стильный черно-белый снимок вызвал в сети настоящий ажиотаж.

Пара позирует на фоне океана, сидя в авто. Супермодель одета в пиджак, стильную косынку и крупные солнцезащитные очки. Рэнди сидит за рулем, глядя вперед, а Синди улыбается в камеру. Романтичное фото Кроуфорд подписала коротко: "Воскресная поездка".

А фанаты принялись бурно комментировать свою любимую пару: "Прекрасная женщина", "Притягательна!", "Так красива", "Красивая", "Словно кадр из фильма", "Вау, как же красиво", "Крутая картинка", "Ты выглядишь прекрасно, Синди".

Идеальная пара: Синди Кроуфорд показала трогательное фото с любимым мужемСинди Кроуфорд с мужем (фото: instagram.com/cindycrawford)

Напомним, недавно Синди сделала трогательный пост в честь дня рождения мужа: 27-го апреля ему исполнилось 59 лет. По словам супермодели, он просто идеальный муж и отец.

Также ранее фотомодель показала кадр со всеми членами своей семьи.

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