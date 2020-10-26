ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Идеальная семья: Светлана Тарабарова восхитила сеть трогательными снимками с мужем и сыном

Новина українською → Понедельник 26 октября 2020 15:15
Идеальная семья: Светлана Тарабарова восхитила сеть трогательными снимками с мужем и сыном Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova/)
Автор: Lite

Певица показала редкие семейные кадры

Светлана Тарабарова недавно во второй раз стала мамой – у нее родилась доченька. А на этот раз певица показала фото, как она вместе с супругом и продюсером Алексеем Бондарем и сыном Иваном отдыхают вместе. Дочки на этот раз Тарабарова не показала, подрастет - будет веселиться с семьей!

Идеальная семья: Светлана Тарабарова восхитила сеть трогательными снимками с мужем и сыномИдеальная семья: Светлана Тарабарова восхитила сеть трогательными снимками с мужем и сыномИдеальная семья: Светлана Тарабарова восхитила сеть трогательными снимками с мужем и сыномТарабарова показала кусочек семейного счастья (фото: instagram.com/tarabarova/)

На снимках, которые показала певица, счастливая семья смотрит в кадр, потом папа и мама по очереди кормят с ложечки своего сынишку. И Светалана, и Алексей, и малыш выглядят счастливыми - и радостно улыбаются.

"Переглядаючи фото в телефоні я посміхаюсь і дякую собі, що я цей момент впіймала, а всі навкруги кричали, мовляв, ну може годі фоткати, заспокойся вже!

Так от, ні - фоткати не перестану, так я запам’ятовую, що живу найкраще своє життя тут і зараз", - написала Тарабарова под снимками.

Фолловеры тут же стали благодарить свою любимицу за то, что она щедро делится своими семейными радостями с ними. А еще поклонники восхитились, какая идеальная семья у певицы.

Напомним, Светлана Тарабарова в прямом эфире в Инстаграм программы "Зірковий шлях" рассказала о договоре с экс-бойфрендом. После появления интервью Дантеса, в котором он упомянул Светлану Тарабарову, певицу спросили о бывшем возлюбленном. Ведь стало известно, что много лет назад у них были отношения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса семья певец
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В Минске силовики разогнали митинг студентов
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Минске силовики разогнали митинг студентов