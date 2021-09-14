Все не так идеально: беременная Кайли Дженнер и ее бойфренд засветили проблемы в отношениях

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт только недавно сошлись после длительной паузы. Результатом такого воссоединения стала вторая беременность знаменитой бизнесвумен. В сети Кайли демонстрирует идеальные отношения с отцом ее детей , выкладывая общие фото и видео.

Но в сети активно обсуждают, что такая идиллия - только картинка. А на самом деле в паре есть нерешенные конфликты, которые они засветили на днях.

Так, Трэвис Скотт отправился на церемонию MTV VMA. Общественности была объявлена версия, что его возлюбленная Кайли Дженнер и не собиралась посещать данное событие, однако причину фанатам называть не стали. Этот факт уже показался поклонникам странным, ведь обычно они с удовольствием позируют на красной дорожке.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт (фото: instagram.com/kyliejenner)

После этого Трэвис сделал еще один шаг, который говорит о неполадках в звездной семье. Рэп-исполнитель получил награду за лучшее хип-хоп-видео на песню Franchise. И в своей речи Трэвис поспешил выразить благодарность всем, кроме Кайли.

"В первую очередь я хочу поблагодарить Бога, маму, Сторми… (дочь музыканта от Кайли Дженнер, - прим. ред.), всех удивительных фанатов, - сказал он и добавил. - Прежде чем я уйду, я хочу сказать, что любовь - самая важная вещь, которая у нас может быть. Распространяйте любовь, и все будет хорошо".

В последней своей речи он упоминал Кайли и даже назвал ее "любимой женушкой". Так что, возможно, 24-летняя миллиардерша и 30-летний рэпер действительно поссорились.