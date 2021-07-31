Идеальное тело: Санта Димопулос поразила шикарной фигурой в бикини
Украинская певица Санта Димопулос после яркого семейного отдыха на Лазурном побережье с мужем Игорем Кучеренко, их дочерью Софией и старшим сыном Даниэлем отправилась еще потусить на греческий остров Миконос. Звезда поделилась пляжным снимком и поразила идеальным телом в бикини.
Горячий кадр Санта опубликовала на своей странице в Instagram.
Артистка позировала на песке на фоне моря в бикини кораллового цвета без бретелей. Жаркий лук дополняют темные очки и распущенные волосы.
Димопулос приняла эффектную позу, которая демонстрирует ее стройное спортивное тело во всей красе - не зря певица много времени посвящает спорту.
Санта Димопулос показала стройную фигуру в бикини (фото: instagram.com/santadimopulos)
"Прими позу", - подписала жаркий снимок Санта.
Подписчики знаменитости принялись осыпать ее комплиментами, восхищаясь роскошной фигурой мамы двоих детей.
- Ты великолепна
- Ідеальне тіло
- Вау! Очень красиво
- Вы шикарно выглядите!!!
- Роскошная
- Фигурно!
- Красавица!
- Эталон
- Секси лейди
- Добрый вечер, Санта! У вас просто потрясающая фигура. Фото супер
- Мечта, а не фигура! обожаю!
- Какой невероятный пресс
- Ты идеальная
Напомним, ранее Санта Димопулос очаровала ярким фото на отдыхе с детьми и пожаловалась, что они слишком быстро растут.