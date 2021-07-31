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Идеальное тело: Санта Димопулос поразила шикарной фигурой в бикини

Новина українською →
Миконос, Греция, Суббота 31 июля 2021 13:34
Идеальное тело: Санта Димопулос поразила шикарной фигурой в бикини Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Санта Димопулос после яркого семейного отдыха на Лазурном побережье с мужем Игорем Кучеренко, их дочерью Софией и старшим сыном Даниэлем отправилась еще потусить на греческий остров Миконос. Звезда поделилась пляжным снимком и поразила идеальным телом в бикини.

Горячий кадр Санта опубликовала на своей странице в Instagram.

Артистка позировала на песке на фоне моря в бикини кораллового цвета без бретелей. Жаркий лук дополняют темные очки и распущенные волосы.

Димопулос приняла эффектную позу, которая демонстрирует ее стройное спортивное тело во всей красе - не зря певица много времени посвящает спорту.

Идеальное тело: Санта Димопулос поразила шикарной фигурой в бикини

Санта Димопулос показала стройную фигуру в бикини (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Прими позу", - подписала жаркий снимок Санта.

Подписчики знаменитости принялись осыпать ее комплиментами, восхищаясь роскошной фигурой мамы двоих детей.

  • Ты великолепна
  • Ідеальне тіло
  • Вау! Очень красиво
  • Вы шикарно выглядите!!!
  • Роскошная
  • Фигурно!
  • Красавица!
  • Эталон
  • Секси лейди
  • Добрый вечер, Санта! У вас просто потрясающая фигура. Фото супер
  • Мечта, а не фигура! обожаю!
  • Какой невероятный пресс
  • Ты идеальная

Напомним, ранее Санта Димопулос очаровала ярким фото на отдыхе с детьми и пожаловалась, что они слишком быстро растут.

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фигура Санта Димопулос
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