В идеальной форме: 46-летняя Ева Лонгория восхитила спортивной фигурой

Ева Лонгория - большая любительница спорта и активного образа жизни. 46-летняя актриса занимается при любом удобном случае. И результат просто ошеломляет ее фанатов.

Ева демонстрирует фото из спортзала, куда отправилась в минувшие выходные. Она надела облегающий костюм: топ и легинсы из серебристого материала, которые дополнила белыми кедами и перчатками. Звезда позирует на фоне батута: благодаря ему Ева делает тренировки более разнообразными и веселыми. К тому же, по ее мнению, ничего так не укрепляет мышцы, как прыжки и упражнения с помощью этого приспособления.

Ева Лонгория с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

Фигура Лонгории выглядит просто превосходно: железный пресс, упругие грудь и бедра, подтянутые руки и стройные ноги… Глядя на звезду, фанаты мгновенно проникаются мотивацией к регулярным занятиям. В этот раз Ева запостила фото в сториз, так то они не смогли оставить ей комментарии. Но наверняка засыпали пылающими реакциями.

К слову, в своем блоге Ева показала, что приучает к спорту и своего сына Санти. Малыш с удовольствием качается на подвесных снаряжениях для растяжки.