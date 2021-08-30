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В идеальной форме: 46-летняя Ева Лонгория восхитила спортивной фигурой

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Понедельник 30 августа 2021 19:19
В идеальной форме: 46-летняя Ева Лонгория восхитила спортивной фигурой Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: RBC.UA

Ева Лонгория - большая любительница спорта и активного образа жизни. 46-летняя актриса занимается при любом удобном случае. И результат просто ошеломляет ее фанатов.

Новое фото с тренировки звезда показала в своем блоге сети Instagram.

Ева демонстрирует фото из спортзала, куда отправилась в минувшие выходные. Она надела облегающий костюм: топ и легинсы из серебристого материала, которые дополнила белыми кедами и перчатками. Звезда позирует на фоне батута: благодаря ему Ева делает тренировки более разнообразными и веселыми. К тому же, по ее мнению, ничего так не укрепляет мышцы, как прыжки и упражнения с помощью этого приспособления.

В идеальной форме: 46-летняя Ева Лонгория восхитила спортивной фигуройВ идеальной форме: 46-летняя Ева Лонгория восхитила спортивной фигуройВ идеальной форме: 46-летняя Ева Лонгория восхитила спортивной фигуройЕва Лонгория с сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

Фигура Лонгории выглядит просто превосходно: железный пресс, упругие грудь и бедра, подтянутые руки и стройные ноги… Глядя на звезду, фанаты мгновенно проникаются мотивацией к регулярным занятиям. В этот раз Ева запостила фото в сториз, так то они не смогли оставить ей комментарии. Но наверняка засыпали пылающими реакциями.

К слову, в своем блоге Ева показала, что приучает к спорту и своего сына Санти. Малыш с удовольствием качается на подвесных снаряжениях для растяжки.

Также недавно Ева Лонгоря показала фигуру в купальнике.

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