​​​​​​​Идеальные формы при минимуме усилий: топ правил питания Хейли Бибер

Обложки журналов, подиумы, рекламные кампании, многомиллионная армия фолловеров в Instagram - знаменитой модели Хайли Бибер всегда нужно быть в идеальной форме.

Она рассказала Elle.com, что ест на завтрак, обед и ужин, чтобы выглядеть на все 100 %. А еще - рассекретила свои правила сияющего внешнего вида.

Хайли призналась, что ее модельная фигура - это не только гены и труд в спортзале, но и правильное питание.

Правило 1. Ежедневно есть только полезную еду

Хейли призналась, что ее ежедневная диета - полезные продукты, фрукты, овощи, много зелени, полезные жиры. Такое питание отлично сказывается и на фигуре, и на коже модели.

Хейли Бибер не доводит себя диетами до изнеможения (фото: instagram.com/haileybieber)

Правило 2. Устраивать чит-милы

Но бывают исключения, иногда девушка устраивает себе дни, когда можно все - чит-милы. Например, на отдыхе звезда не мучается - и может позволить себе сладкое.

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"Чит-день для меня - это когда первое, чего я захочу, когда проснусь, то и буду есть. Это мое правило. Поэтому, если я просыпаюсь и хочу блины, я буду есть блины. Если я хочу чизбургер на обед или на ужин, я съем его. Даже если мне захочется картошку фри, я себе не откажу", - призналась Хейли.

Хейли Бибер тоже ест картошку, но редко (фото: instagram.com/haileybieber)

Правило 3. Придерживаться рутины

В обычные дни звезда придерживается четкой системы питания: ест в одно и то же время, не пропускает ни завтрак, ни обед, ни ужин.

Завтрак Бибер - это яйца или овсяника, иногда - смузи.

Обед - чаще всего это салат, рыба, овощи на гриле, сэндвич. Хайли старается избегать глютена, потому гренки в салате у звезды вы вряд ли найдете.

Ужин - овощи или паста, но тоже - безглютеновая. Иногда звезда предпочитает курицу.

Когда Бибер делает десерт, то старается использовать минимум сахара, а то и вовсе старается обойтись без него.

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Пить много воды - золотое правило знаменитости (фото: instagram.com/haileybieber)

Правило 4. Пить много воды

Вода - основа красоты модели. Хейли старается всегда брать бутылку воды с собой, хоть в спортзал, хоть на прогулку.

"Уверена, что употребление большого количества воды очень помогает мне. Я стараюсь выпивать пару бутылок в течение дня".