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Иделально для жары: Кендалл Дженнер показала точеную фигуру в самом модном топе лета

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США, Четверг 29 июля 2021 17:19
Иделально для жары: Кендалл Дженнер показала точеную фигуру в самом модном топе лета Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/maryphillips)
Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер - одна из наиболее востребованных в мире моделей. Но она не ограничивается тем, что получает самые большие гонорары за свои съемки, по сравненю с коллегами. Девушка активно зарабатывает на сети Instagram, используя оглушительную популярность и свое идеальное тело.

Новое фото в личном блоге она посвятила рекламе, но сумела заодно показать свое тело во всей красе.

Кендалл Дженнер позирует в душе. Она сидит на ванной в одном полотенце, чистя зубы. Волосы девушка собрала на затылке с помощью заколки и постаралась сделать максимально непринужденный вид. Как профессиональной модели с большим стажем, ей это удалось отлично. Фанаты, которые любят все же больше естественные фото Кендалл, оценили снимок, засыпав его комментариями. Как всегда, стройное полуобнаженное тело супермодели сделало свое дело.

Иделально для жары: Кендалл Дженнер показала точеную фигуру в самом модном топе лета

Кендалл Дженнер в ванной (фото: instagram.com/maryphillips)

"Идеальная малышка", "Королева", "Энергия ангела", - восхищаются фолловеры.

Иделально для жары: Кендалл Дженнер показала точеную фигуру в самом модном топе летаИделально для жары: Кендалл Дженнер показала точеную фигуру в самом модном топе летаИделально для жары: Кендалл Дженнер показала точеную фигуру в самом модном топе летаКендалл в новом образе (фото: instagram.com/danixmichelle)

Также звезда запостила свой новый лук в сториз. Образ она составила с модных вещей сезона, среди которых прямые джинсы с высокой посадкой, шлепанцы, а также сумка необычной формы с крупной золотистой фурнитурой и узкие солнцезащитные очки. Но Изюминкой образа, без сомнения, стал полосатый топ-бандо из трикотажа, оголивший плечи и живот красавицы. Он подчеркнул железный пресс девушки и сделал лук летним и ярким. Берем на заметку!

Также Кендалл показала массу образов на осень.

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