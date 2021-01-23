Иду в детскую и ворую: Лилия Ребрик в трендовой шубку сделала неожиданное признание

Лилия Ребрик сделала старшей дочери Диане подарок, о котором та мечтала – пушистого питомца по кличке Дикси с шикарной родословной, ведь песик – «ребенок» собачки Насти Каменских Мими. Девочка клятвенно обещала родителям, что все заботы о хвостатом малыше возьмет на себя, и свое слово сдержала. Лилия рассказала поклонникам о том, как изменилась жизнь их дикой семейки с появлением четвероного друга.

Ведущая устроила фотосет с песиком на руках прямо во дворе загородного дома. Она нарядилась в яркую трендовую эко-шубку нежного-розового и бледно-голубого оттенков. Лилия сообщила, что питомец оказался просто идеальным, а от Дианы она не ожидала такого ответственного подхода, как продемонстрировала девочка.

"Мне и пожаловаться не на что на Дикси это не собака: это - чудо! Мягкая, пушистые, очень нежная и очень терпеливая (ведется на все детей и устойчиво терпит это) Вообще не понимаю теперь сама себя: чего я так долго колебалась брать или не брать собаку?! Хотя на самом деле Дикси полностью собака Дианы. Честно, не ожидала, что ребенок будет так за ней ухаживать! Думала, ну неделю, ну два, ну месяц, знаете же как у детей бывает! Должна признаться, что удивлена, но беру свои слова назад: Диана относится к Дикси максимально ответственно", - заверила она.

Лилия полюбила питомца всей душой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Девочка принимает активное участие в жизни младшего члена дикой семейки: воспитывает собачку, водит к грумеру на стрижки, выгуливает, кормит, следит, чтобы та не замерзла на улице, правильно одевает, вытирает ей глаза, вычесывает, расчесывает, но самое главное, что радует ведущую, - в доме теперь никаких игрушек на полу, ведь песик может ненароком что-то проглотить! Если раньше Диану невозможно было упросить убрать что-то за младшей сестрой, то теперь она следит за идеальным порядком без лишних слов. Этот лайфхак Лилия посоветовала взять на вооружение всем родителя, кто столкнулся с подобной проблемой.

"Единственный минус - Дикси тоже так привязана к Диане, что ночью, когда дочь с собачкой засыпают, я иду на цыпочках в детскую и ворую Дикси себе, чтобы хотя бы и мне с ней часок понежиться перед телевизором. Мы теперь без нее никуда: Дикси всегда с нами: наш полноценный пятый член семьи! Собаки - это любовь, правда!" - заверила ведущая.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик показала пикантное фото в одном полотенце.