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Игривую Настю Каменских потянуло на сладенькое: ее заподозрили в беременности

Новина українською →
Понедельник 14 июня 2021 14:15
Игривую Настю Каменских потянуло на сладенькое: ее заподозрили в беременности Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменских – сплошной позитив. Ее мотивирующие посты заряжают поклонников хорошим настроением и сподвигают на активные действия, учат радоваться жизни и получать удовольствие от каждого дня. Не обходиться и без провокативных соблазнительных кадров с участием кокетливой эффектной звезды – такие фото всегда сноовятся поводом для активного обсуждения в сети.

В этот раз Настя решила показать в Instagram фото без макияжа и признаться в своих гастрономических слабостях.

Певица в солнечной ярко-желотой футболке с крупной надписью-принтом на груди и в трендовой джинсовой вареной юбке показала, чем лакомится в летний день – она держит в руке мороженне в шоколаде. Хоть звезда придерживается правильного питания, но иногда позволяет себе читмил.

"Cheat days никто не отменял. И нам, девочкам, обязательно нужно время от времени их устраивать. Для хорошего настроения. Классическое или темное печенье в белом шоколаде - мои фавориты", - написала артистка.

Игривую Настю Каменских потянуло на сладенькое: ее заподозрили в беременности

Настя показала, чем балует себя для хорошего настроения (фото: instagram.com/kamenskux)

"Настюш, ты случайно не беременна?" - поинтересовался пользователь под ником nagornyatko. "Нет. Просто живот", - ответил другой юзер. Конечно, комплименты в адрес Насти летели со скоростью света.

  • Обаяшка
  • Вот такую Настю я люблю, настоящая
  • Такая милая
  • Солнечная
  • Настена,ты супер
  • Настя,ты прелесть
  • Такая красивая Анастасия
  • Такая славная девочкам
  • Прекрасна
  • Сладкая
  • Милашка

Напомним, что ранее Потап рассекретил впечатляющий роскошный подарок от Насти на день рождения. Продюсер заявил, что сам никогда бы не купил себе такой дорогой презент.

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