Игривую Настю Каменских потянуло на сладенькое: ее заподозрили в беременности

Настя Каменских – сплошной позитив. Ее мотивирующие посты заряжают поклонников хорошим настроением и сподвигают на активные действия, учат радоваться жизни и получать удовольствие от каждого дня. Не обходиться и без провокативных соблазнительных кадров с участием кокетливой эффектной звезды – такие фото всегда сноовятся поводом для активного обсуждения в сети.

В этот раз Настя решила показать в Instagram фото без макияжа и признаться в своих гастрономических слабостях.

Певица в солнечной ярко-желотой футболке с крупной надписью-принтом на груди и в трендовой джинсовой вареной юбке показала, чем лакомится в летний день – она держит в руке мороженне в шоколаде. Хоть звезда придерживается правильного питания, но иногда позволяет себе читмил.

"Cheat days никто не отменял. И нам, девочкам, обязательно нужно время от времени их устраивать. Для хорошего настроения. Классическое или темное печенье в белом шоколаде - мои фавориты", - написала артистка.

Настя показала, чем балует себя для хорошего настроения (фото: instagram.com/kamenskux)

"Настюш, ты случайно не беременна?" - поинтересовался пользователь под ником nagornyatko. "Нет. Просто живот", - ответил другой юзер. Конечно, комплименты в адрес Насти летели со скоростью света.