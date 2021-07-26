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Икона красоты: 52-летняя Дженнифер Лопес покорила роскошной фигурой в бикини

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США, Понедельник 26 июля 2021 17:23
Икона красоты: 52-летняя Дженнифер Лопес покорила роскошной фигурой в бикини Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

Дженнифер Лопес на днях отметила свой 52 день рождения. Певица не только продемонстрировала роскошное тело, но и, наконец, дала четкий ответ: вместе ли они с Беном Аффлеком.

Посты, опубликованные в блоге знаменитости, говорят сами за себя.

В день своего 52-летия Дженнифер Лопес опубликовала серию фото, сделанных на роскошной яхте. Звезда позирует в купальнике кирпичного оттенка с мелким принтом, а также парео с цветочным узором. Дополняют образ босоножки на высоких каблуках и платформе, шляпка, а также масса золотых украшений.

Икона красоты: 52-летняя Дженнифер Лопес покорила роскошной фигурой в бикиниИкона красоты: 52-летняя Дженнифер Лопес покорила роскошной фигурой в бикиниИкона красоты: 52-летняя Дженнифер Лопес покорила роскошной фигурой в бикиниДженнифер Лопес офицально с Беном (фото: instagram.com/jlo)

На первом плане в посте оказалось роскошное тело знаменитости: железный пресс, стройные ноги, точеные руки в который раз восхитили сеть. "Икона", "Эта женщина! ", "Королева" , - пишут фанаты. Но главный сюрприз ожидал поклонников в конце - на последнем снимке Лопес предстала с Беном Аффлеком. Пара нежно целуется, не скрывая своих чувств.

"52, что вы со мной делаете", - написала Дженнифер под постом. Пост собрал более 8 миллионов лайков, что можно назвать рекордом для певицы.

Напомним, Лопес и Аффлек возобновили отношения после 17 лет перерыва. Говорят, пара настроена так серьезно, что уже подумывает о совместном доме.

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