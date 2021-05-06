Икона красоты: 55-летняя Синди Кроуфорд блистает в роскошном вечернем платье

Синди Кроуфорд решила напомнить миру, что ее каноническая красота не увядает . Звезда собрала свои роскошные выходы с красных дорожек, которые создавал для нее Оливье Рустен.

Публикацию она посвятила юбилею модельера на посту креативного директора модного дома, который вот уже 10 лет одевает знаменитостей по всему миру.

Синди позирует на снимках в двух изысканных платьях в пол: черном полупрозрачном и серебристом искрящемся. На фото она предстала в сопровождении самого мастера: он обожает дружить со звездами и часто выходит с ними на красную дорожку.

Синди Кроуфорд в нарядах от Оливье Рустена (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Мои любимые моменты @BALMAIN по случаю 10-летнего юбилея @olivier_rousteing в качестве креативного директора дома. С любовью, Olivier", - написала Кроуфорд.

Образы Кроуфорд восхитили фанатов, которые в период пандемии отвыкли от такой роскоши. "Так великолепно, что не передать словами", "Все, что я могу сказать, это вау!", "Одна из многих вещей, которые мне в тебе нравятся, - это то, что ты всегда такая уверенная в себе", "Я люблю тебя @cindycrawford, спасибо за то, что ты являешься самым прекрасным источником вдохновения", "Идеальна", - не могут нахвалиться они.