ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Икона стиля: Надя Дорофеева покорила фанатов образом-"мультяшкой"

Новина українською → Вторник 27 октября 2020 13:15
Икона стиля: Надя Дорофеева покорила фанатов образом-"мультяшкой" Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Надя Дорофеева показала новый образ-"мультяшку"

Надя Дорофеева – признанный эталон красоты у своих фанов, они восхищаются всем, что делает певица, а еще - тем, как она выглядит. Певица и правда умеет по-особенному сочетать одежду и аксессуары. Например, на этот раз в Instagram Надя показала стильные снимки - певица в образе героини аниме рассуждает о том, что такое стиль.

На фото, которые продемонстрировала Надя, у нее необычная прическа - два пучка-"хвостика" по бокам. Певица одета в куртку-оверсайз, на шее у нее черно-белые бусы, она подмигивает своим поклонникам. Невозможно не отметить, что у Дорофеевой отличное настроение.

Икона стиля: Надя Дорофеева покорила фанатов образом-&quot;мультяшкой&quot;Икона стиля: Надя Дорофеева покорила фанатов образом-&quot;мультяшкой&quot;Надя Дорофеева: образ и настроение - в гармонии (instagram.com/nadyadorofeeva/)

"Образ создает настроение или настроение диктует образ? Как у вас?", - спросила певица у поклонников.

Фолловеры тут же стали хвалить свою любимицу, называть ее иконой стиля и благодарить за вдохновение, которое Надя дарит им: "Боже,какая ты офигенная", "Ну это прям шик", "Такая классная!", "Красотка!", "Вау, Надя!". А еще они рассказали, как у них с настроением и образом, оказалось, что у всех по-разному.

Напомним, что супруг певицы Владимир Дантес во всем готов поддержать любимую жену. Например, в ее натюрель-флешмобе. Когда в своем Instagram Надя устроила день без макияжа и показала в сторис "истинное лицо", Владимир, не долго думая, запостил свое собственное лицо и сказал, мол, смотри, Надя, я без косметики и все этих дел.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Надя Дорофеева образ стиль
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения еще на 35%
Александр Белоусфинансовый редактор "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения еще на 35%