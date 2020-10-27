Икона стиля: Надя Дорофеева покорила фанатов образом-"мультяшкой"

Надя Дорофеева показала новый образ-"мультяшку"

Надя Дорофеева – признанный эталон красоты у своих фанов, они восхищаются всем, что делает певица, а еще - тем, как она выглядит. Певица и правда умеет по-особенному сочетать одежду и аксессуары. Например, на этот раз в Instagram Надя показала стильные снимки - певица в образе героини аниме рассуждает о том, что такое стиль.

На фото, которые продемонстрировала Надя, у нее необычная прическа - два пучка-"хвостика" по бокам. Певица одета в куртку-оверсайз, на шее у нее черно-белые бусы, она подмигивает своим поклонникам. Невозможно не отметить, что у Дорофеевой отличное настроение.

Надя Дорофеева: образ и настроение - в гармонии (instagram.com/nadyadorofeeva/)

"Образ создает настроение или настроение диктует образ? Как у вас?", - спросила певица у поклонников.

Фолловеры тут же стали хвалить свою любимицу, называть ее иконой стиля и благодарить за вдохновение, которое Надя дарит им: "Боже,какая ты офигенная", "Ну это прям шик", "Такая классная!", "Красотка!", "Вау, Надя!". А еще они рассказали, как у них с настроением и образом, оказалось, что у всех по-разному.

Напомним, что супруг певицы Владимир Дантес во всем готов поддержать любимую жену. Например, в ее натюрель-флешмобе. Когда в своем Instagram Надя устроила день без макияжа и показала в сторис "истинное лицо", Владимир, не долго думая, запостил свое собственное лицо и сказал, мол, смотри, Надя, я без косметики и все этих дел.