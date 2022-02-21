Илон Маск нашел новую любовь: девушкой миллиардера стала Наташа Бассетт
Пара вместе уже несколько месяцев (фото: коллаж Lite)
Всемирно известный предприниматель, миллиардер Илон Маск нашел новую любовь.
На днях пару заметили выходящими частного самолета Маска. Как пишет dailymail.co.uk, пара вместе уже несколько месяцев.
Новая любовь Маска (фото: Getty)
Что известно об избраннице Илона? 27-летнюю девушку зовут Наташа Бассет, она австралийская актриса, режиссер и сценарист.
Фанаты пары тут же отыскали аккаунты Наташи в соцсетях, но девушка не особо активно постит обновления, так что селфи с миллиардером, похоже, ждать не стоит.
Как известно, до этого Илон был женат на канадской певице Граймс (Клэр Буше), но в сентябре 2021 года стало известно, что пара рассталась после трех лет совместной жизни.
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