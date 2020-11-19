Илона Гвоздева поделилась, как прийти в себя после родов: упражнения для ног и ягодиц
Илона Гвоздева показала, как восстанавливаться посде родов
Звезда "Танцев со звездами" Илона Гвоздева совсем недавно стала мамой во второй раз, у хореографа родился сын, которого назвали Доминик. Теперь Илона с радостью делится с мамочками ценными советами, как вести себя с ребенком и как питаться. Гвоздева даже предупредила, чтобы они забыли о диетах.
На этот раз в своем микроблоге Илона запостила свежее видео: танцовщица и хореограф учит мамочек восстанавливаться после родов правильно. Простые упражнения для ног помогут быстрее вернуться в форму.
"Послеродовое восстановление, упражнения для ног и ягодиц.Обращаю ваше внимание на то что:
- Уровень начальный
- Упражнения базовые
- Без стресса для организма
- Без фанатизма
- Количество повторений минимальное
- Обязательно разогрев вначале
- Легкий стретчинг в конце," - написала Илона.
Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva/)
Напомним, что недавно Илона назвала своих фаворитов на шоу "Танцы со звездами 2020.