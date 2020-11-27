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Илона Гвоздева показала простые упражнения для идеальной фигуры: бесплатные тренировки для всех

Новина українською → Пятница 27 ноября 2020 14:05
Илона Гвоздева показала простые упражнения для идеальной фигуры: бесплатные тренировки для всех Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva/)
Автор: Lite

Хореограф поделилась ценными упражнениями

Илона Гвоздева - дважды мама: хореографа подрастает дочь Рия, а недавно звезда "Танцев со звездами" родила сына, которого назвали Доминик. Так что о танцах на какое-то время пришлось забыть, посвятив всю себя материнству.

Как и все мамы, Илона постепенно приходит в форму после родов - и с радостью делится своими тренировками с фолловерами. Учитывая ситуацию с локдауном, такие тренировки очень даже выручают, ведь их легко делать в домашней обстановке - никакой спортзал не нужен!

"Тренировка для всех желающих обрести спортивную форму. Дорогие мои, на сегодняшний день, я постепенно восстанавливаюсь после 2 родов и всем желающим предлагаю заниматься со мной!

В чем я вижу плюсы этих тренировок:

  • это бесплатно
  • подбираю упражнения, исходя из их эффективности на разные участки тела
  • есть возможность выполнять их на дому (прежде всего)
  • также можете оставлять комментарии и вопросы под видео, которые я буду читать и анализировать
  • всегда заряжу позитивом вас и себя, вы - моя мотивация, я - ваша", - написала Илона.

Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva/)

Напомним, Илона Гвоздева дала ценный совет мамочкам и призналась, что она "была просто "салагой" при первой беременности": не стоит повторять эти ошибки.

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